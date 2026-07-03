ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه؛ شهادت دو کودک هنگام برداشت آب و یک فلسطینی در دیرالبلح

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی اورژانس غزه اعلام کرد: دو کودک هنگام پر کردن آب در پشت مسجدی، هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در دیرالبلح نیز یک فلسطینی دیگر به شهادت رسید.

پیشتر، تانک‌های رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی شهر خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار دادند. همچنین جبالیا در شمال و رفح در جنوب نوار غزه نیز هدف حمله توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی قرار گرفتند.

تخریب منازل مسکونی در شرق غزه

نظامیان صهیونیست همچنین منازل و ساختمان‌های مسکونی را در مناطق شرقی شهر غزه تخریب کردند.

بحران شدید دارو در غزه

همزمان با این حملات، مدیرکل وزارت بهداشت غزه از بحران شدید دارو در این منطقه خبر داد و گفت: بیش از ۵۲ درصد داروها و ۵۹ درصد ملزومات پزشکی نایاب شده و مردم حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

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