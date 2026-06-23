به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی اعلام کرد که ساعت ۱۱:۳۰ صبح امروز، ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تروریستی، با تیراندازی از میان منازل مسکونی به سمت گروهی از غیرنظامیان در محله «الدیر» شهر نبطیه، آتش‌بس را نقض کرد. این شهروندان در حال بازگشایی مسیرها و بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار بودند که هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند. این تجاوز غافلگیرانه منجر به شهادت دو شهروند غیرنظامی (از جمله یک کارمند شهرداری) و مجروح شدن تعدادی دیگر از حاضران شد.

مقاومت اسلامی در بیانیه رسمی خود با تأکید بر اینکه به توافق آتش‌بس تا این لحظه پایبند بوده است، نسبت به پیامدهای این تجاوز هشدار داد. در این بیانیه آمده است که اقدام رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان و نیروهای امدادی، «نقضی فاحش» و «دهن‌کجی آشکار» به تمامی تعهدات موجود است.

این بیانیه که با آیه «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا…» آغاز شده، نشان‌دهنده موضع قاطع مقاومت در برابر این جنایت است. با توجه به تکرار تجاوزات صهیونیست‌ها در مناطق مختلف، این اقدام در نبطیه به عنوان سندی بر ماهیت تهاجمی رژیم اشغالگر و بی‌اعتباری تعهدات آن در توافقات بین‌المللی ارزیابی شده است. ناظران سیاسی این تحول را آزمونی جدی برای دوام آتش‌بس و اراده طرف‌های ناظر بر آن می‌دانند.

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