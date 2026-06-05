به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با «عبدالسلام عبدی علی» وزیر امور خارجه سومالی، با تأکید بر حفظ امنیت و ثبات سومالی گفت که قاهره تحولات سومالی به ویژه در «موگادیشو» پایتخت این کشور را زیر نظر دارد و با قدرت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی و نهادهای این کشور حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد که مصر با هرگونه اقدام یکجانبه‌ای که به تمامیت ارضی سومالی یا تضعیف حاکمیت آن لطمه بزند، به طور کامل مخالف است.

وزیر امور خارجه سومالی نیز با قدردانی از مواضع ثابت و حمایت مداوم مصر از این کشور در سطوح سیاسی، توسعه‌ای و امنیتی، بر تعهد خود برای هماهنگی و مشورت مداوم با قاهره در مورد مسائل مختلف مورد علاقه متقابل جهت دستیابی به اهداف مشترک تأکید کرد.

آموزش ۵۰ نیروی ویژه سومالی‌لند در فلسطین اشغالی

گفت‌وگوی وزیر امور خارجه مصر و سومالی در حالی انجام شد که به تازگی یک گزارش اسرائیلی فاش کرد که ۵۰ نیروی ویژه سومالی‌لند در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عنوان بخشی از همکاری نظامی فزاینده که در حال تغییر موازنه قدرت در دریای سرخ است، آموزش دیده‌اند. این موضوع موجب خشم مصر شده است.

پیشتر منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند پیشنهاد تحریک‌آمیزی به آمریکا برای انتقال پایگاه‌های نظامی واشنگتن در خاورمیانه به قلمرو استراتژیک خود ارائه داده بود. این پیشنهاد فقط به حوزه نظامی محدود نشد و مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی از جمله واگذاری حقوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن و انرژی، با تخمین ذخایر نفتی که تا پنج میلیارد بشکه می‌رسد را نیز شامل می‌شود.

طبق تحقیقات گسترده‌ای که در روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» منتشر شده است، سومالی‌لند در سال‌های اخیر به یک میدان نبرد راهبردی فعال برای قدرت‌های بزرگ و کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. موقعیت مکانی سومالی‌لند بسیار حیاتی است زیرا به تنگه باب المندب که یک آبراه حیاتی است و حدود ۱۵ درصد حمل و نقل دریایی از آن عبور می‌کند، مشرف است.

سومالی‌لند در شمال غرب کشور آفریقایی سومالی در منطقه شاخ آفریقا قرار دارد و این منطقه سال‌ها برای جدایی از این کشور تلاش می‌کند. با این حال کشورهای منطقه به جز اتیوپی و رژیم صهیونیستی با به رسمیت شناختن آن مخالف هستند. رژیم صهیونیستی تلاش دارد در ازای شناسایی این جمهوری خودخوانده، فلسطینیان را به این منطقه کوچانده و بر تنگه باب المندب سیطره داشته باشد.

پیشتر نیز مقامات سومالی‌لند به تل‌آویو پیشنهاد داده بودند در ازای به رسمیت شناختن این منطقه، حاضرند فلسطینیان را در این منطقه اسکان دهند. تل‌آویو این اواخر سفارت خود در این منطقه خودمختار را افتتاح کرده است.

محکومیت اقدام سومالی‌لند توسط ۱۵ کشور عربی و اسلامی

سوم خرداد، ۱۵ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک تصمیم اقلیم خودخوانده «سومالی‌لند» برای افتتاح سفارت در قدس اشغالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. وزرای خارجه کشورهای مصر، ترکیه، عربستان، قطر، اردن، پاکستان، اندونزی، جیبوتی، سومالی، فلسطین، عمان، سودان، یمن، لبنان و موریتانی در این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی برشمردند.

سومالی از زمان فروپاشی دولت «محمد سیاد بری» در سال ۱۹۹۱ با وضعیت تجزیه سرزمین مواجه بوده و در حالی که مشروعیت بین‌المللی آن تاکنون در اختیار دولت فدرال «موگادیشو» قرار داشته است، اما کنترل آن عملاً به پایتخت و بخش‌هایی از کشور محدود می‌شود. همین خلاء قدرت سبب شده تا واحدهای منطقه‌ای به صورت مستقل فعالیت کنند؛ از جمله سومالی‌لند در شمال که استقلال بالفعل دارد و ایالت «پونتلند» در شرق که از سال ۱۹۹۸ خودمختار است.

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