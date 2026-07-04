حضور در تشییع رهبر شهید، عمل به وصیت امیرالمؤمنین(ع) است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، تشییع پیکر مقام معظم رهبری در روزهایی که ایران یکپارچه در سوگ نشسته بود، به یکی از بزرگترین و کمنظیرترین رخدادهای اجتماعی و دینی تاریخ معاصر کشور بدل شد؛ رخدادی که نهتنها ابعاد سیاسی و ملی داشت، بلکه لایههای عمیق معنوی، عاطفی و اعتقادی آن، تحلیل و روایت دقیقتری را میطلبد. در چنین فضایی، گفتوگو با شخصیتهایی که سالها در متن جریانهای دینی، اجتماعی و انقلابی حضور داشتهاند، میتواند چشماندازی روشنتر از این واقعه ارائه دهد.
آیتالله سید علیمحمد دستغیب، از چهرههای شناختهشدهٔ حوزهٔ علمیهٔ شیراز و یکی از علمای اثرگذار در عرصهٔ دینی و اجتماعی به شمار می رود، که تحلیل و روایت وی از این تشییع باشکوه میتواند ابعاد تازهای از این رخداد ملی را آشکار کند.
این مصاحبه تلاش دارد با طرح پرسشهایی دقیق و ناظر به واقعیتهای میدانی، از نگاه این عالم برجسته به جایگاه رهبری در جامعهٔ امروز ایران، علل شکلگیری آن موج عظیم مردمی و پیامهای نهفته در حضور میلیونی مردم پرده بردارد. همچنین، به نقش حوزههای علمیه، جریانهای مذهبی و ظرفیتهای معنوی جامعه در مواجهه با این فقدان بزرگ پرداخته میشود تا تصویری جامعتر از این روز تاریخی ارائه گردد.
«ابنا»: محضر مبارک حضرت آیت الله دستغیب دامت برکاته
سلام علیکم لطفاً نظر مبارک خود را در خصوص
شرکت حوزویان و عامه مردم در تشییع رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای (ره) بفرمایید.
همچنین تفسیر خود را از سخن گرانقدر حضرت ابا عبدالله علیه السلام: مثلی لا یبایع مثله(یزید)وتطبیق آن با شرایط فعلی جامعه ایران اسلامی و تسلیم ناپذیری رهبر شهید در برابر استکبار جهانی بفرمایید.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
قال الامام امیرالمومنین علی علیهالسلام:
مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّه هر که به عالمی احترام بگذارد به تحقیق به پرودگارش احترام گذاشته است. (غرر الحکم جلد یک صفحه ۵۷)
بنا به فرموده حضرت امیرالمؤمنین و سایر معصومین علیهمالسلام، یکی از وظایف شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت، تکریم و بزرگداشت اهل علم و علمای اعلام است و اگر جامعه اسلامی راه خود را از اهل علم جدا کند و به جای مراجع عالیقدر تقلید، دیگران را هادی و مرشد خود قرار دهد به هلاکت میافتد و در گمراهی فرو میرود.
لذا بر مردم مسلمان ایران است که با شرکت در تشییع رهبر شهید، حضرت آیت الله خامنهای رحمهالله و تجلیل از مقام ایشان به این سخن نورانی حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام عمل کنند و از جانب دیگر با شرکت در این مراسم باشکوه، امید دشمنان قسمخورده این مرز و بوم یعنی ترامپ خبیثِ ملعون و نتانیاهو، آن قصاب انسانهای پاک و آزاده که یزید و ابن زیاد دوران ما هستند را ناامید کنند و با نمایش وحدت و یکپارچگی این ملت جام زهر را به دشمنان قسمخورده اسلام و مسلمین بخورانند.
و یکدل و یکزبان با حمایت از رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی و سایر مسئولین امر، کید و مکر و حیله دشمنان را به خودشان برگردانند و با جان و دل از این وحدت و همدلی که به وجود آمده است حفاظت کنند و به وسوسه خناسان تفرقهافکن و بدخواه این ملت گوش ندهند.
در پاسخ به سؤال دوم در مورد سخن حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام مثلی لا یبایع مثلَه یا مثلی لا یبایع مثلَ یزید و تطبیق آن با شرایط فعلی جامعه ما باید بدانیم که جوشش خون مقدس حضرت اباعبدالله علیهالسلام که شخصیتی عزیز و ذلت ناپذیر داشت، در رگهای شیعیان و محبین آن حضرت همواره سبب شده است که در طول تاریخ پرچم عزت و کرامت این امت همواره بر پا داشته شود.
همیشه شخصیتهای گرانقدری بودهاند که با شهادت خود حقانیت راه و روش ائمه معصومین علیهمالسلام را برای آزادگان جهان به اثبات رسانده و استمرار بخش راه و رسم شهادتطلبی و دفاع از حق و مبارزه با باطل بودهاند؛ از جمله این عزیزان رهبر شهید جامعه اسلامی ما حضرت آیت الله خامنهای رحمهالله میباشند که در آخرین سخنرانیهای خود این جمله حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام که مثلی لا یبایع مثله را بیان کرده و به دشمنان اعلام کردند که تسلیم خواستههای ذلتبار آنان نمیشوند.
انشاءالله امت اسلامی ما راه حضرت اباعبدالله علیهالسلام و شهدای گرانقدر اسلام خصوصاً شهدای دفاع مقدس رمضان را ادامه خواهند داد و در برابر آمریکای جنایتکار و اسرائیل خونخوار سر تعظیم و ذلت فرو نمیآورند و مذاکرات شرافتمندانه مسئولین خدمتگزار که در مسیر احقاق حقوق مردم عزیز ایران اسلامی است در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف تا تحقق همه شروط مذکور در تفاهمنامه ادامه یابد.
از خداوند متعال عزت و سعادت و خوشبختی همیشگی را برای ملت عزیز ایران اسلامی و مسئولین خدمتگزار خواستارم.
نظر شما