به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، با تاکید بر پرهیز از «سیاسیسازی» مساله نسلکشی ارامنه، اعلام کرد ایروان ضرورتی برای واکنش به تصمیم اسرائیل در این زمینه نمیبیند.
نیکول پاشینیان پس از جلسه هیأت رئیسه حزب پیمان مدنی به خبرنگاران گفت: دلیلی برای واکنش به تصمیم اسرائیل مبنی بر به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه نمیبیند.
نخستوزیر ارمنستان در ادامه افزود: ما نیازی به واکنش نمیبینیم، زیرا معتقدیم پرهیز از ورود به موضوع استفاده ابزاری از مساله نسلکشی ارامنه، در راستای منافع جمهوری ارمنستان است.
واکنش ترکیه و جمهوری آذربایجان به تصمیم اسرائیل
این اظهارات درحالی مطرح شد که گیدعون سعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که تلآویو بهطور یکپارچه به رسمیت شناختن بهاصطلاح «نسلکشی ارامنه» را تصویب کرده است. همچنین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، هم اعلام کرده بود که از پیشنهاد به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه حمایت میکند.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز گذشته (دوشنبه) در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم اسرائیل درباره بهاصطلاح نسلکشی ارامنه موجب نگرانیهای جدی شده و این اقدام را بهدلیل سیاسیسازی رویدادهای تاریخی مورد انتقاد قرار داد.
ترکیه نیز در ماههای اخیر از سرسختترین منتقدان تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران، غزه و لبنان بوده و بارها اعلام کرده است که اسرائیل بزرگترین مانع بر سر راه صلح و ثبات منطقهای است. آنکارا همچنین تمامی مبادلات تجاری خود با تلآویو را متوقف کرده و خواستار اتخاذ اقدامات حقوقی علیه این رژیم در دادگاههای بینالمللی شده است.
گفتنی است که ادعای کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، یکی از مسائل حساس در روابط میان ترکیه و برخی کشورها بوده و آنکارا استفاده از عنوان نسلکشی برای وقایع مربوط به ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی را رد میکند. تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن این رویداد، با واکنشهای متفاوتی از سوی کشورهای منطقه مواجه شده است؛ بطوریکه جمهوری آذربایجان این اقدام را «سیاسیسازی تاریخ» و تهدیدی برای تنشهای منطقهای توصیف کرده است.
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