به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه مناطق مرزی جنوب لبنان ادامه داد و با اجرای حملات توپخانهای، تیراندازی با سلاحهای سنگین، تخریب ساختمانها و پرواز پهپادها، چندین شهرک و روستا را هدف قرار داد.
بر اساس گزارشهای میدانی، دو فروند بالگرد رژیم صهیونیستی با شلیک مسلسلهای سنگین، اطراف شهرک مجدل زون را هدف قرار دادند. همزمان، نیروهای این رژیم به تخریب منازل و ساختمانها در شهرکهای الطیری و بیت یاحون ادامه دادند.
همچنین شهرکهای حداثا، حومه کونین و الطیری هدف تیراندازی سلاحهای سنگین قرار گرفتند و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق اطراف ارنون، جبل باسیل، رامیه و بیت لیف را گلولهباران کرد. در منطقه المنصوری نیز یک بمب صوتی از سوی پهپادهای این رژیم پرتاب شد.
در ادامه این تجاوزات، پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز شهر نبطیه، روستاهای اقلیم التفاح و منطقه صیدا به پرواز درآمدند. همزمان، مواردی از نقض حریم هوایی منطقه بقاع و نیز آسمان بیروت توسط پهپادهای این رژیم گزارش شد.
از سوی دیگر، پهپادهای رژیم صهیونیستی بمبهای صوتی را در حومه شهرکهای عیتا الجبل و حداثا پرتاب کردند و همزمان، توپخانه این رژیم اطراف شهرک برعشیت را هدف حمله قرار داد؛ اقدامی که در چارچوب ادامه حملات به مناطق مرزی جنوب لبنان صورت گرفته است.
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