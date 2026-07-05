مداح سرود «برخیزید برای خدا»: «قوموا لله» به پیام ایستادگی و تجدید عهد تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرود «باید برخاست» که با الهام از آیه شریفه «إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» ساخته شده، در هفته‌های اخیر به یکی از شاخص‌ترین آثار حماسی و آیینی ایران تبدیل شده و به‌عنوان موسیقی رسمی مراسم وداع و تشییع امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. این اثر که با نوای محسن محمدی‌پناه و سروده حجت‌الاسلام مروستی اجرا شده، با پیوند مفاهیم عاشورایی، انتظار و مقاومت، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم پیدا کرده و شعار «باید برخاست» نیز به عنوان شعار محوری مراسم تشییع انتخاب شده است.

محسن محمدی‌پناه در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه «العهد» با اشاره به منشأ قرآنی این سرود اظهار کرد: «قوموا لله» اجرای فرمان الهی برای قیام در راه خداست و هرگاه سخن خدا با اخلاص بیان شود، خداوند خود اثر آن را در دل‌ها قرار می‌دهد. وی افزود که موفقیت این اثر فراتر از انتظار بوده و آن را لطف و برکت الهی دانست. به گفته وی، این سرود در روزهای پس از تجاوز به ایران و نیز در مراسم وداع با امام شهید، به پیامی برای استقامت، مسئولیت‌پذیری و تجدید عهد با مسیر مقاومت تبدیل شد.

این مداح حسینی همچنین با ارسال پیامی به مردم و رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، از علاقه و پیوند عاطفی عمیق خود با آنان سخن گفت و تأکید کرد که هر پاداشی برای این اثر در پیشگاه الهی باشد، آن را با مردم لبنان و مجاهدان حزب‌الله شریک می‌داند. محمدی‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد روزی سرودها و مراثی خود را به مناسبت آزادی قدس شریف و پیروزی جبهه حق اجرا کند و گفت آرزو دارد آن روز را به چشم ببیند.

..........

پایان پیام