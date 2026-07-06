به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این مراسم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با گرامیداشت یاد رهبر شهید، ایشان را نماد عزت، مقاومت، وحدت امت اسلامی و دفاع از مظلومان دانست و با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع، این حضور را جلوهای از وفاداری ملت، وحدت ملی و استمرار راه شهیدان توصیف کرد.
وی همچنین بر ضرورت تبیین اندیشههای رهبر شهید برای نسل جوان و ترویج فرهنگ عدالتخواهی، ایثار و مقاومت تأکید نمود.
سپس شرکتکنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با شعار «باید برخاست»، در راهپیمایی نمادین شرکت کردند و با نمایش همبستگی و وفاداری، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمانهای آنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در طول مسیر با سر دادن شعارهایی در تجلیل از مقام شامخ شهیدان، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، دفاع از ملتهای مظلوم و محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی، بر تداوم راه رهبر شهید و پایبندی به آرمانهای استقلال، آزادی، عدالت و مقاومت تأکید کردند.
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