به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حادثه بزرگ شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای، تونس نیز همچون دیگر کشورهای اسلامی، شاهد موجی از اندوه و در عین حال افتخار نسبت به این شخصیت برجسته بود. شخصیتی که برای آزادگان جهان اسلام به نماد مقاومت و آزادی‌خواهی تبدیل شده بود.

براساس گزارش پایگاه خبری «العهد» لبنان، شبکه‌های اجتماعی تونس در این میان به بستری برای ابراز وفاداری عمیق به رهبر شهید و اندیشه‌های او تبدیل شد.

دیدگاه نخبگان؛ از آینده‌نگری تا وفاداری

واکنش‌های نخبگان تونسی تنها جنبه احساسی نداشت، بلکه با تحلیل‌های سیاسی و راهبردی نیز همراه بود و شماری از چهره‌های برجسته رسانه‌ای و تحلیلی این کشور درباره اهمیت این رخداد اظهار نظر کردند.

«ذهبیه الفاهم» فعال مدنی تونسی در سخنان خود که بر جنبه‌های انسانی و ارزشی رهبر شهید تأکید داشت، گفت: امام خامنه‌ای توانست مفهوم شهادت را از یک فقدان صرف به پروژه‌ای تمدنی و ماندگار تبدیل کند.

به اعتقاد وی، ارادت مردم تونس به این شخصیت، ناشی از این باور است که ایشان مهم‌ترین مدافع مستضعفان بودند و شهادت‌شان به معنای از دست رفتن یکی از مهم‌ترین قطب‌های اخلاقی برای آزادگان جهان در مقابله با استکبار به شمار می‌رود.

فلسفه ایستادگی

الفاقم با یادآوری سخن تاریخی حضرت زینب(س)، بر این باور است که شهادت پایان راه نیست، بلکه نقطه اوج یک مسیر و اثری ماندگار در وجدان امت اسلامی است.

او تأکید کرد که این نگاه، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و درک عمیق از این واقعیت است که نبرد با اشغالگران، نبردی ارزشی و طولانی‌مدت است و رهبران شهید با وجود شهادت، مکتب و راهی زنده و ماندگار از خود به جا می‌گذارند.

معمار محور مقاومت

«هشام الحاجی» پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی تونسی نیز این رخداد را از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی بررسی کرد.

وی گفت: شهید امام سید علی خامنه‌ای تنها رهبر ایران نبود، بلکه معمار محور مقاومت بود. محوری که عزت و اقتدار را به امت اسلامی بازگرداند.

الحاجی همچنین از وجود پشتوانه راهبردی مقاومت در تونس سخن گفت و تأکید کرد که این مواضع، بیانگر پایبندی مردم تونس به خط مبارزه با استعمار، مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین به‌عنوان یکی از ارکان هویت سیاسی امت اسلامی است.

تشییع؛ اقدامی سیاسی و اخلاقی

به باور فعالان تونسی، استقبال مردمی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و حضور هیأتی بلندپایه از تونس به ریاست مفتی این کشور، حامل پیام‌های مهمی بود.

از جمله این پیام‌ها، محکومیت ائتلاف‌های بین‌المللی علیه کشورهای جبهه مقاومت و تأکید بر این باور بود که شهادت فرماندهان و رهبران مقاومت، از شهید سید حسن نصرالله تا شهید امام سید علی خامنه‌ای نه‌تنها موجب تضعیف محور مقاومت نمی‌شود، بلکه بر استحکام و اراده آن می‌افزاید موضوعی که نیروهای ملی تونس نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

راه شهیدان ادامه دارد

فعالان تونسی همچنین بر این باورند که پایداری رهبر شهید بر اصول و آرمان‌های خود با وجود همه تهدیدها، الگویی برای نسل‌هایی است که وابستگی و سلطه‌پذیری را نمی‌پذیرند.

آزادگان تونس، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی می‌دانند، اما در عین حال آن را نقطه عطفی برای تجدید روحیه و استمرار مسیر مقاومت ارزیابی می‌کنند.

به باور آنان، این رخداد بار دیگر نشان داد که تونس، با فرهنگ، نخبگان و جوانان خود، همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره امت اسلامی است و مردم این کشور همواره در کنار حق، عدالت و مبارزه با ظلم خواهند ایستاد.

در پایان، فعالان تونسی تأکید کردند که وفاداری به آرمان شهیدان همچنان مهم‌ترین اصل باقی خواهد ماند و خون شهدا، چراغ آزادی و مقاومت را در وجدان ملت تونس و امت اسلامی روشن نگاه خواهد داشت.

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