هشدار سازمان ملل درباره بحران سلامت مادران در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که شکاف میان زنان باردار و خدمات درمانی تخصصی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های انسانی در افغانستان محسوب می‌شود.

این سازمان خاطرنشان کرد که دشواری دسترسی به مراکز درمانی در مناطق محروم و روستایی، ریسک مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را به شدت افزایش داده است.

بر اساس تحلیل‌های این نهاد، حضور ماماهای آموزش‌دیده و کارکنان متخصص درمانی، انجام معاینات پیش از زایمان و تشخیص زودهنگام عوارض بارداری، می‌تواند شمار زیادی از مرگ‌های قابل پیشگیری را کاهش دهد.

با این حال، محدودیت‌های جغرافیایی و کمبود امکانات در بسیاری از مناطق، مانع اصلی در برابر اجرای این اقدامات پیشگیرانه است.

در حالی که مراکز درمانی در مناطق محروم تلاش می‌کنند خدمات ضروری مربوط به بارداری و زایمان را به زنان با محدودیت دسترسی برسانند، UNFPA تأکید کرد که وضعیت فعلی همچنان بحرانی است.

کمبود منابع درمانی، محدودیت‌های زیرساختی و دشواری تردد در مناطق روستایی، از جمله عواملی هستند که سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطرات جدی قرار داده‌اند.

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