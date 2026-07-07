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هشدار سازمان ملل درباره بحران سلامت مادران در افغانستان

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۹
کد مطلب: 1836999
هشدار سازمان ملل درباره بحران سلامت مادران در افغانستان

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) با صدور هشداری جدی، از وخامت وضعیت سلامت مادران و نوزادان در افغانستان خبر داد. این نهاد تأکید کرد که در بسیاری از مناطق دوردست کشور، تأخیر تنها چند ساعت در دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، می‌تواند مرز میان نجات یا از دست رفتن جان مادران و نوزادان باشد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که شکاف میان زنان باردار و خدمات درمانی تخصصی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های انسانی در افغانستان محسوب می‌شود.

این سازمان خاطرنشان کرد که دشواری دسترسی به مراکز درمانی در مناطق محروم و روستایی، ریسک مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را به شدت افزایش داده است.

بر اساس تحلیل‌های این نهاد، حضور ماماهای  آموزش‌دیده و کارکنان متخصص درمانی، انجام معاینات پیش از زایمان و تشخیص زودهنگام عوارض بارداری، می‌تواند شمار زیادی از مرگ‌های قابل پیشگیری را کاهش دهد.

با این حال، محدودیت‌های جغرافیایی و کمبود امکانات در بسیاری از مناطق، مانع اصلی در برابر اجرای این اقدامات پیشگیرانه است.

در حالی که مراکز درمانی در مناطق محروم تلاش می‌کنند خدمات ضروری مربوط به بارداری و زایمان را به زنان با محدودیت دسترسی برسانند، UNFPA تأکید کرد که وضعیت فعلی همچنان بحرانی است.

کمبود منابع درمانی، محدودیت‌های زیرساختی و دشواری تردد در مناطق روستایی، از جمله عواملی هستند که سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطرات جدی قرار داده‌اند.

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