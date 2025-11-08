به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه لسآنجلس شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR-LA) از دادستان شهرستان سنلوئیس اوبیسپو در ایالت کالیفرنیا خواست به دلیل انتشار پستهای اسلامهراسانه در شبکه اجتماعی ایکس، رسماً عذرخواهی کرده و آنها را حذف کند.
این شورا اعلام کرد دن داو، دادستان این شهرستان، پس از انتخاب نخستین شهردار مسلمان نیویورک، زهران ممدانی، چند پست ضداسلامی از جمله مطلبی از «امی مک»، از چهرههای افراطی ضد مسلمان، را بازنشر کرده است. در این پستها، انتخاب ممدانی بهطور نادرست با حادثه ۱۱ سپتامبر مرتبط دانسته شده بود.
شعبه لسآنجلس شورای روابط اسلام و آمریکا ضمن درخواست برای تحقیق مستقل درباره عملکرد داو و صلاحیت او برای ادامه مسئولیتش، خواستار دیدار مستقیم وی با اعضای جامعه مسلمان محلی برای درک بهتر تجربه زندگی مسلمانان آمریکایی و پیامدهای اسلامهراسی شد.
حسام ایلویش، مدیر اجرایی شعبه لسآنجلس شورای روابط اسلام و آمریکا، با محکومکردن اقدام دادستان گفت: «بازنشر محتوایی که نفرت را تقویت کرده و بیاساس یک مقام مسلمان منتخب را به تروریسم مرتبط میکند، اقدامی شرمآور است و نشاندهنده ریشههای عمیق ترسافکنی و انسانزدایی در جامعه ماست».
او تأکید کرد که دادستان موظف به بیطرفی و عدالت است، اما رفتار اخیر داو تردیدهایی درباره توانایی او در اجرای منصفانه قانون نسبت به مسلمانان ایجاد کرده است.
شورای روابط اسلام و آمریکا خواستار پسگرفتن فوری این پستهای «متعصبانه و خطرناک» و آغاز تحقیقات رسمی برای تضمین امنیت و عدالت نسبت به مسلمانان در حوزه قضایی این دادستان شد.
