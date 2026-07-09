بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید در نجف و کربلا شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عالی مسئول برنامهریزی و سازماندهی مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) در عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم تشییع این مرجع شهید در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کردند.
احسان یاسین العوادی، رئیس کمیته عالی و مدیر دفتر نخستوزیر عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد: جهان اسلام و افکار عمومی جهان با اندوه و تأثر، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را در دو شهر مقدس نجف و کربلا دنبال کردند.
وی با اشاره به روند آمادهسازی این مراسم، افزود که کمیته عالی از نخستین ساعات پس از ابلاغ مأموریت، با برگزاری نشستهای فشرده با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، دولتهای محلی، آستانهای مقدس علوی، حسینی و عباسی، فرماندهی عملیات مشترک، نهادهای امنیتی، خدماتی و سایر دستگاههای مرتبط، برنامهریزی جامعی برای برگزاری این مراسم انجام داد.
العوادی اظهار داشت که این برنامه شامل تشکیل کمیتههای تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت جمعیت، ساماندهی حرکت دستههای عزاداری و تشییعکنندگان، تأمین امنیت مسیرها، ارائه خدمات مورد نیاز و اعلام حالت آمادهباش کامل برای تمامی دستگاههای اجرایی و امنیتی بود. همچنین موکبهای حسینی و هزاران داوطلب در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.
رئیس کمیته عالی تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق تأکید کرد: با وجود حضور میلیونی مردم در نجف و کربلا، طرحهای پیشبینیشده با موفقیت اجرا شد و مراسم با نظم و روانی کامل، بدون ثبت هیچگونه حادثه یا رخداد امنیتی قابل توجه به پایان رسید؛ موفقیتی که به گفته وی، حاصل هماهنگی گسترده میان نهادهای مختلف، همکاری مردم و تلاش نیروهای اجرایی و امنیتی بود.
وی در ادامه از تمامی نهادهای رسمی، آستانهای مقدس، نیروهای امنیتی و نظامی بهویژه سازمان الحشد الشعبی، کادرهای درمانی و خدماتی، موکبهای حسینی، هزاران داوطلب و عموم مردم عراق بهدلیل مشارکت در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.
العوادی همچنین اعلام کرد: پیکر مطهر شهید آیتالله خامنهای (قدس سره) و چهار تن از اعضای خانواده شهید وی، صبح روز پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی، از فرودگاه بینالمللی نجف اشرف به مقصد شهر مشهد مقدس در جمهوری اسلامی ایران منتقل شد.
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