به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپهبد دکتر «سعد معن» سخنگوی کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در عراق اعلام کرد: کمیتهای عالی و چندین کمیته فرعی برای نظارت بر آمادگیهای مربوط به مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) تشکیل شده است. تمامی آمادگیهای لازم برای برگزاری این مراسم تکمیل شده است.
وی ادامه داد: تمامی نهادها و یگانهای امنیتی عراق در اجرای طرح امنیتی ویژه تأمین مراسم تشییع سید شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) مشارکت دارند. طول مسیر تشییع در نجف اشرف ۶ کیلومتر است. مسیر مراسم تشییع در کربلای معلی نیز ۵.۸ کیلومتر خواهد بود. ۷۵۱ موکب در مراسم تشییع سید شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) در نجف اشرف و کربلای معلی مشارکت خواهند داشت و این تعداد احتمال افزایش دارد.
سخنگوی کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در عراق افزود: بیش از ۳ هزار خبرنگار عراقی، عرب و خارجی مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) عراق را پوشش خبری خواهند داد. ۲۵۰۰ دوربین و ۲۳ مرکز پخش زنده، پوشش رسانهای این مراسم را بر عهده خواهند داشت.
وی در خصوص آمادگیهای درمانی و ترافیکی برای مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در عراق خاطرنشان کرد: ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برای اجرای طرح بهداشتی و درمانی ویژه مراسم تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی اختصاص یافته است. همچنین طرح ویژه ترافیکی برای استانهای نجف اشرف، کربلای معلی و استانهای همجوار تدوین شده تا تردد خودروها در طول مراسم بهصورت روان انجام شود.
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