به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - اسامه حمدان، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) تأکید کرد: امام شهید، سید علی خامنه‌ای، میراثی استثنایی در حمایت از مسئله فلسطین و محور مقاومت بر جای گذاشت.

وی تأکید کرد که رابطه‌ای که بیش از سه دهه میان او و گروه‌های مقاومت برقرار بود، تنها رابطه حمایت سیاسی یا نظامی نبود، بلکه یک مشارکت راهبردی مبتنی بر این باور بود که فلسطین آرمان مرکزی امت اسلامی است و آزادسازی آن یک مسئولیت جمعی است.

حمدان در گفتگو با وب‌سایت خبری «العهد»، ایستگاه‌های رابطه میان جنبش حماس و جمهوری اسلامی را مرور کرد و ابعادی از دیدارهای رهبری جنبش با امام خامنه‌ای را فاش ساخت. او از دیدگاه امام درباره مقاومت، موضع ایشان در قبال نبرد «طوفان‌الاقصی»، نقش ایشان در ایجاد محور مقاومت و همچنین ارزیابی‌اش از آینده جمهوری اسلامی پس از شهادت ایشان سخن گفت.

حمدان سخنانش را با تأکید بر اینکه سخن گفتن از شخصیتی در تراز امام شهید در چند کلمه نمی‌گنجد آغاز کرد و توضیح داد که جنبش حماس، سید علی خامنه‌ای را از بیش از ۳۴ سال پیش، دقیقاً از زمان آغاز رابطه با جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌شناسد. او گفت که امام شهید به فلسطین به عنوان یک آرمان عقیدتی و نبردی میان حق و باطل می‌نگریست و با آن نه به عنوان یک پرونده سیاسی که ممکن است دستخوش باج‌خواهی یا محاسبات مقطعی شود، برخورد نمی‌کرد.

وی افزود: مواضعی که رهبران حماس در تمامی دیدارها با امام لمس کردند، تأکید داشت که تعهد ایشان به فلسطین «تعصبی بی‌نظیر» است؛ چرا که تنها به اشکال سنتی حمایت محدود نمی‌شد، بلکه ایشان همواره برای یافتن راه‌های جدید جهت تقویت پایداری ملت فلسطین و نیرومندسازی مقاومت پیش‌قدم بود.

وی اشاره کرد که جمهوری اسلامی بهای سنگینی بابت این انتخاب پرداخت، چه در سطح تحریم‌ها و چه فشارهای سیاسی یا هدف‌گیری نظامی، اما این امر هرگز باعث نشد که ایران عقب‌نشینی کند یا تردید به خود راه دهد، بلکه فلسطین عنوان ثابتی در سیاست خارجی آن باقی ماند.

فلسطین آرمان کل امت است

حمدان توضیح داد که امام خامنه‌ای فلسطین را مسئله کل امت اسلامی می‌دانست نه فقط مسئله فلسطینی‌ها؛ به همین دلیل در دیدارهای مختلف تأکید می‌کرد که این آرمان باید عامل وحدت مسلمانان در برابر پروژه‌های تفرقه‌افکنانه باشد. به گفته او، امام معتقد بود که اشغالگری صهیونیستی نه تنها فلسطین، بلکه کل امت را هدف گرفته و به همین دلیل رویارویی با این پروژه نیازمند تلاشی جمعی است که تمام اجزای امت در آن سهیم باشند.

وی اشاره کرد: این نگاه از زمان پیروزی انقلاب در عمل در سیاست جمهوری اسلامی منعکس شد؛ از تبدیل ساختمان سفارت اسرائیل در تهران به سفارت فلسطین گرفته تا حمایت از تمام گروه‌های فلسطینی بدون تبعیض.

حمدان تأکید کرد: این تصور اشتباه است که حمایت ایران تنها به حماس و جهاد اسلامی محدود می‌شد؛ جمهوری اسلامی از تمامی نیروهای فلسطینی که راه مقاومت در برابر اشغالگری را برگزیدند، فارغ از پیشینه‌های فکری یا سیاسی‌شان، حمایت کرد. وی توضیح داد که این حمایت در درجه اول متوجه ملت فلسطین و سپس متوجه مقاومت به عنوان نوک پیکان مواجهه با اشغالگری بود.

حمدان تصریح کرد که اولین ارتباط رسمی میان حماس و جمهوری اسلامی با دستور مستقیم امام خامنه‌ای انجام شد، زمانی که ایشان یکی از مسئولان ایرانی را مأمور یافتن «شیخ خلیل القوقه» (از رهبران حماس) پس از تبعید از فلسطین و هماهنگی برای اولین دیدار با رهبری جنبش کرد. وی گفت که اولین هیئت رسمی حماس در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۰) به ریاست دکتر موسی ابومرزوق به تهران آمد و دیدار با امام خامنه‌ای مهم‌ترین بخش آن سفر بود.

وی گفت: امام در آن دیدار خط کلی رابطه را ترسیم کرد و تأکید نمود که «حمایت از شما یک واجب شرعی است، زیرا شما مسلمان، مجاهد و مظلوم هستید و با زشت‌ترین اشغالگری جهان روبه‌رو هستید.»

حمدان خاطرنشان کرد: امام شهید میان نگاه راهبردی بلندمدت و پیگیری دقیق عملی جمع می‌کرد. وی بیان کرد که در یکی از دیدارها در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶)، رهبری مقاومت مشکلی فنی را مطرح کرد که مانع بخشی از کار مقاومت بود؛ امام بلافاصله دستور رفع آن را صادر کرد و همان‌طور هم شد. وی تأکید کرد که امام در تصمیمات میدانی مقاومت دخالت نمی‌کرد، اما برای فراهم کردن هر آنچه برای انجام مأموریت نیاز بود، حریص بود.

از مهم‌ترین نکاتی که حمدان بر آن تأکید کرد، این بود که امام خامنه‌ای با گروه‌های مقاومت به عنوان متحدانی مستقل رفتار می‌کرد، نه به عنوان ابزارهای اجرایی. وی گفت که ایران حمایت و مشورت ارائه می‌داد، اما تصمیم سیاسی و نظامی در دست خود گروه‌ها باقی ماند و این رویکرد بود که اعتماد متقابل را در طول دهه‌های گذشته تقویت کرد.

حمدان با تفصیل از تجربه‌اش به عنوان نماینده جنبش حماس در لبنان سخن گفت و تأکید کرد که آن مرحله به او این فرصت را داد تا از نزدیک با تجربه حزب‌الله و شیوه‌ای که امام خامنه‌ای از طریق آن جبهه‌های مختلف محور مقاومت را پیگیری می‌کرد، آشنا شود.

وی گفت: امام، مقاومت در برابر پروژه صهیونیستی را یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی در ایران می‌دانست و به آن نه به عنوان یک پرونده سیاسی که بتوان بر اساس شرایط با آن تعامل کرد، بلکه به عنوان یک انتخاب راهبردی دائمی می‌نگریست.

وی افزود: این فهم در حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله از زمان تأسیس آن و در پیگیری مستمر برای توسعه توانمندی‌های نظامی و سیاسی‌اش انعکاس یافت؛ امری که حزب‌الله را قادر ساخت بیشتر اراضی اشغالی لبنان را آزاد کند و سپس به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود که نقشی محوری در رویارویی با اشغالگری اسرائیل ایفا می‌کند.

وی اشاره کرد: امام شهید، مقاومت لبنان را بخشی اصیل از پروژه آزادسازی فلسطین می‌دید؛ به همین دلیل حمایت از حزب‌الله جدا از حمایت از مقاومت فلسطین نبود، بلکه به هر دو میدان به عنوان دو جبهه در یک نبرد واحد نگریسته می‌شد.

وی افزود: این درک در جریان «نبرد پشتیبانی از غزه» به وضوح تجلی یافت؛ زمانی که حزب‌الله با شعار «در مسیر قدس» وارد رویارویی شد. حمدان این امر را بازتاب‌دهنده دیدگاهی دانست که امام خامنه‌ای سال‌ها برای نهادینه‌سازی آن تلاش کرد؛ دیدگاهی مبتنی بر «تکامل جبهه‌های مقاومت» و عدم جداسازی هیچ جبهه‌ای از جبهه دیگر.

وی اشاره کرد: در آن مرحله با دبیرکل شهید، سید حسن نصرالله دیدار کرد؛ کسی که به او تأکید داشت آنچه در نبرد پشتیبانی برایش اهمیت دارد، بازگرداندن مسئله قدس به جایگاه طبیعی‌اش به عنوان آرمان کل امت است، که این دقیقاً با نگاه امام خامنه‌ای تطابق داشت.

حمدان تأکید کرد: امام خامنه‌ای عملیات «طوفان‌الاقصی» را از همان روزهای نخست تبریک گفت و آن را تحولی راهبردی در مسیر نبرد با اشغالگر دانست. او توضیح داد که امام همواره دستاوردهای مقاومت را می‌ستود و معتقد بود که مقاومت موفق شد تصویر ارتش اسرائیل را بشکند و ثابت کند که اراده و ایمان قادر به تغییر موازنه قواست.

مواضع انسانی فراموش‌نشدنی

حمدان تعدادی از خاطرات خود با امام شهید را روایت کرد؛ از جمله دیداری در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۶)، زمانی که مقاومت با یک هجمه امنیتی وسیع اسرائیلی روبه‌رو بود، امام به آن‌ها گفت: «دشمنان مردگان و ضعیفان را تعقیب نمی‌کنند؛ اگر آن‌ها با این شدت با شما می‌جنگند، این دلیل بر این است که شما قوی هستید.»

وی همچنین جزئیات هدیه دادن یک تندیس از قدس به امام را روایت کرد و توضیح داد که ایشان تنها به دریافت هدیه اکتفا نکرد، بلکه شروع به تأمل در جزئیات شهر مقدس کرد و یکی‌یکی درباره نشانه‌های آن پرسید، سپس دستور داد آن را در موزه «آستان قدس رضوی» در مشهد به نمایش بگذارند، با این توضیح که این هدیه‌ای از سوی مقاومت فلسطین است؛ اقدامی که عمق پیوند شخصی ایشان با قدس را نشان می‌دهد.

حمدان در پایان سخنانش تأکید کرد: حماس با اطمینان به آینده جمهوری اسلامی و محور مقاومت می‌نگرد و تأکید کرد: این پروژه بر پایه افراد نیست، بلکه بر پایه عقیده، نهادها و یک دیدگاه راهبردی ریشه‌دار استوار است. او تصریح کرد که تمام همکاری‌ها و هماهنگی‌ها با جمهوری اسلامی پس از شهادت امام خامنه‌ای تحت تأثیر قرار نگرفت و هیچ کاهشی در سطح حمایت یا تعهد رخ نداد.

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