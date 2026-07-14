به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از دیدار با وزیر امور خارجه چاد در مسکو، به تشریح موضع روسیه در قبال حملات مجدد آمریکا به ایران پرداخت.

لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تجاوز نظامی مجدد آمریکا به ایران، گفت: ما تجاوز نظامی مجدد به ایران را نقض تفاهم‌نامه می‌دانیم.

وی افزود که از سرگیری حملات به ایران، یادداشت تفاهم اخیر امضا شده بین تهران و واشنگتن را نقض کرده است.

وزیر امور خارجه روسیه با ابراز تاسف از ازسرگیری حملات به ایران، اظهار داشت: این حملات مایه تاسف است، زیرا هم زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و هم تأسیسات غیرنظامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آسیب دیده‌اند. این وضعیت به هیچ پیامد خوبی منجر نخواهد شد.

لاوروف تأکید کرد: حملات مجدد به ایران منجر به حل و فصل مناقشه نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد که این حملات، دری را که به نظر می‌رسید با امضای یادداشت تفاهم گشوده شده است، می‌بندد.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای توافقات آینده ایالات متحده و ایران، به نتایج اجلاس آلاسکا (دیدار پوتین و ترامپ) اشاره کرد و گفت: در آن اجلاس توافقاتی حاصل شد اما اجرا نشد.

وی افزود: من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که ایالات متحده چگونه با هر توافقی که با مشارکت واشنگتن حاصل شود، برخورد خواهد کرد، اما درک می‌کنم که مشکلات و مسائل سیاسی داخلی (در آستانه انتخابات کنگره آمریکا) وجود دارد.

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