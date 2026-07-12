فراکسیون«اللقاء الدیمقراطی» لبنان نسبت به «توافق چارچوب» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «اللقاء الدیمقراطی» در نشست دورهای خود به ریاست تیمور جنبلاط، با حمایت از یادداشت منتشرشده از سوی ولید جنبلاط، اعلام کرد این سند با هدف حفظ ثبات لبنان، صیانت از وحدت ملی و جلوگیری از تشدید تنشهای داخلی تدوین شده است. اعضای این فراکسیون بر ضرورت خروج کامل و بدون قید و شرط رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی اشغالی لبنان و همچنین تقویت نقش دولت و ارتش در اعمال حاکمیت بر سراسر کشور تأکید کردند.
در بیانیه پایانی این نشست، «توافق چارچوب» به دلیل آنچه تغییر رویکرد در نحوه مواجهه با اشغالگری اسرائیل عنوان شد، مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد این فراکسیون، این توافق پایان اشغال را به روند خلع سلاح گره زده و از این جهت، «سابقهای خطرناک» ایجاد میکند که در صورت بیتوجهی، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای لبنان به همراه داشته باشد.
«اللقاء الدیمقراطی» همچنین اعلام کرد در روند مذاکرات، به توافق آتشبس، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و دیگر اسناد حقوقی مرتبط با حفظ حقوق لبنان توجه کافی نشده است. این فراکسیون ضمن محکوم کردن ادامه حملات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، تأکید کرد تداوم این اقدامات و اظهارات مقامات اسرائیلی درباره حفظ حضور نظامی در خاک لبنان، نشاندهنده استمرار سیاستهای اشغالگرانه این رژیم است.
این فراکسیون در پایان، بار دیگر بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت لبنان، حاکمیت کامل نهادهای رسمی بر سراسر کشور و انحصار تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در چارچوب دولت تأکید کرد و نسبت به تلاشها برای دامن زدن به اختلافات داخلی و انتشار شایعات امنیتی هشدار داد. همچنین از نهادهای امنیتی و قضایی لبنان خواست با عوامل ایجاد ناامنی و اخلال در ثبات کشور برخورد قاطع کنند.
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