به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا با صدور احضاریه، تعدادی از خبرنگاران این روزنامه را برای حضور در برابر هیئت منصفه فدرال و ارائه شهادت درباره آنچه «نقض احتمالی قانون کیفری فدرال» عنوان شده، فراخوانده است. این اقدام پس از انتشار دو گزارش درباره نگرانیهای امنیتی مربوط به هواپیمای ریاستجمهوری جدید اهدایی قطر به دونالد ترامپ صورت گرفته است.
در حالی که وزارت دادگستری اعلام کرده هدف این تحقیقات، روزنامهنگاران نیست بلکه شناسایی عاملان افشای اطلاعات محرمانه است، سازمانهای مدافع آزادی رسانهها این احضاریهها را تهدیدی علیه آزادی مطبوعات و حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا دانسته و خواستار لغو فوری آن شدهاند. این تحولات همزمان با ادامه جنجالها بر سر هواپیمای جدید ریاستجمهوری و بازدید ترامپ از این هواپیما در جریان سفر اخیرش به بریتانیا رخ داده است.
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