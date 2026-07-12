محسن رضایی: شهادت رهبر انقلاب نقطه عطفی تاریخی در مسیر انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن رضایی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر بجنورد، با قدردانی از حضور گسترده مردم خراسان شمالی در آیین تشییع و بزرگداشت، اظهار کرد مردم این استان همواره در کنار انقلاب اسلامی بوده‌اند و با تقدیم شهیدان فراوان، وفاداری خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب به اثبات رسانده‌اند. وی حضور پرشور مردم در مراسم‌های اخیر را عامل افزایش اقتدار و عزت جمهوری اسلامی دانست.

رضایی با اشاره به تحولات اخیر، اظهار داشت ایران پس از جنگ چهل‌روزه وارد مرحله‌ای تاریخی شده و شهادت رهبر انقلاب یکی از مهم‌ترین رخدادهای این مقطع به شمار می‌رود. به گفته وی، اگرچه این حادثه ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است، اما در ادامه مسیر، به تقویت مبانی، اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد انجامید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تأکید کرد پاسخ به عاملان این اقدام، بخشی از مسیر انقلاب اسلامی است و مدعی شد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو با اقدامات خود از خطوط قرمز عبور کرده‌اند و باید با پاسخی قاطع و متناسب روبه‌رو شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، این گذرگاه دریایی را دارای ارزشی فراتر از ده‌ها بمب اتمی توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفظ امنیت این منطقه راهبردی را بر عهده دارد.

............

پایان پیام