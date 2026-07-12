حسین جشی خواستار بازنگری دولت لبنان در «توافق چارچوب» شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شهدای شهر برج‌قلاویه در جنوب لبنان، با انتقاد از «توافق چارچوب» اعلام کرد این توافق با مخالفت گسترده جریان‌های مختلف سیاسی و مردمی روبه‌رو شده و به اعتقاد مخالفان، با قانون اساسی و میثاق ملی لبنان سازگار نیست و منافع راهبردی این کشور را تهدید می‌کند.

وی مدعی شد این توافق، مسئله پایان اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان را نادیده گرفته و با گره زدن برخی مسائل به موضوع خلع سلاح حزب‌الله، زمینه اعمال فشار بیشتر بر لبنان را فراهم کرده است. جشی همچنین با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور لبنان درباره ترجیح مسیر دیپلماسی، عملکرد مذاکرات گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت این مذاکرات نتوانسته است مانع ادامه حملات اسرائیل یا آزادسازی مناطق اشغالی شود.

نماینده حزب‌الله از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان خواست در مفاد «توافق چارچوب» تجدیدنظر کنند و مدعی شد این توافق بخشی از حاکمیت لبنان و حقوق ساکنان جنوب این کشور را نادیده گرفته است. وی همچنین تأکید کرد مردم جنوب لبنان تاکنون نتیجه ملموسی از مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک مشاهده نکرده‌اند.

جشی در بخش دیگری از سخنان خود به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا پرداخت و اظهار داشت واشنگتن با افزایش فشارها در پی تقویت موقعیت خود در مذاکرات است، اما به گفته وی، شرایط لازم برای آغاز یک جنگ گسترده جدید را ندارد و ایستادگی ایران مانع دستیابی آمریکا به اهداف مورد نظرش خواهد شد.

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