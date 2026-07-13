ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی ۲۷ اکتبر را موعد برگزاری انتخابات کنست تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی اعلام کرد انتخابات بیست‌وپنجمین دوره کنست در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و ۱۷ ژوئیه نیز به‌عنوان تاریخ رسمی انحلال کنست تعیین شده است. بر این اساس، انتخابات پیش‌رو برای نخستین‌بار در ۳۸ سال گذشته در موعد قانونی خود برگزار می‌شود و دولت بنیامین نتانیاهو نیز در صورت تحقق این برنامه، نخستین دولتی خواهد بود که پس از ۵۳ سال دوره قانونی خود را به پایان می‌رساند.

همزمان، رسانه‌های صهیونیستی از بروز اختلاف میان ائتلاف حاکم و مشاور حقوقی کنست بر سر زمان تعیین انتخابات خبر دادند. مشاور حقوقی پارلمان خواستار تعیین تاریخ انتخابات پس از تصویب قانون تأمین مالی احزاب شده بود، اما ائتلاف حاکم این پیشنهاد را نپذیرفت و اعلام کرد نیازی به وابسته کردن این دو موضوع وجود ندارد، زیرا زمان اعلام‌شده همان موعد پیش‌بینی‌شده در قانون است.

بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، بنیامین نتانیاهو در انتخابات آینده با رقابت جدی، به‌ویژه از سوی گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، روبه‌رو خواهد بود. همچنین گزارش‌ها حاکی است نتانیاهو در آستانه انتخابات درصدد تصویب مجموعه‌ای از قوانین به نفع احزاب حریدی برای حفظ انسجام ائتلاف خود است. ثبت فهرست‌های انتخاباتی نیز تا ۷ سپتامبر ادامه خواهد داشت و رایزنی‌ها برای تشکیل ائتلاف‌های جدید همچنان جریان دارد.

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