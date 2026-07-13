به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد شماری از شهرکنشینان شب گذشته به منطقه جبلالشیخ رفته و قصد ورود به اراضی سوریه را داشتند، اما نیروهای ارتش مانع عبور آنان شدند و پس از بازداشت، این افراد را برای ادامه روند قضایی به پلیس تحویل دادند. این ارتش اقدام یادشده را «تخلفی کیفری» توصیف کرد و مدعی شد چنین اقداماتی امنیت منطقه و فعالیت نیروهای نظامی را با مخاطره روبهرو میکند.
بر اساس گزارشها، افراد بازداشتشده از اعضای جنبش راستگرای شهرکنشین «پیشگامان باشان» هستند؛ گروهی که از ایجاد شهرکهای صهیونیستی در خاک سوریه حمایت میکند و پیش از این نیز تلاشهایی برای نفوذ به مناطق مرزی سوریه انجام داده بود.
رژیم صهیونیستی پس از تحولات سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴، بخشهایی از منطقه حائل این کشور را به اشغال خود درآورد و از آن زمان بهطور مستمر عملیات نظامی، بازداشت شهروندان سوری، تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ایستهای بازرسی در جنوب سوریه را ادامه داده است. همچنین برخی گزارشها از تلاش این رژیم برای تثبیت حضور خود در این مناطق از طریق فعالیتهای مرتبط با خرید و تملک اراضی در روستاهای اطراف جبلالشیخ حکایت دارد.
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