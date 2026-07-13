یمن: تجاوز عربستان بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا، به‌طوررسمی به مرحله کاهش تنش پایان داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که تجاوز عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

رسانه‌های یمنی امروز گزارش دادند که فرودگاه بین‌المللی صنعا هدف چندین حمله هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است. رسانه انصارالله اعلام کرد باندهای فرود و برخاست هواپیما در فرودگاه بین‌المللی صنعا در این حملات هدف گرفته شده است.



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