محمد عبدالسلام: عربستان مسئول کامل حمله به فرودگاه صنعا است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری «سبأ» نوشت: محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکرهکننده ملی یمن، در بیانیهای اعلام کرد که عربستان سعودی با انجام چندین حمله هوایی به فرودگاه بینالمللی صنعا، مسئولیت کامل این اقدام را بر عهده دارد.
وی با محکوم کردن این حملات، آن را نقض آشکار حاکمیت جمهوری یمن و تخلفی جدی از مفاد توافق آتشبس سال ۲۰۲۲ دانست و تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات حاکمیتی، ادامه سیاستی است که از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ دنبال شده است.
عبدالسلام همچنین مدعی شد این حملات نشاندهنده تداوم سیاستهای عربستان در قبال یمن و استمرار محاصره این کشور است. به گفته وی، ریاض از زمان برقراری آتشبس، با وجود درخواستهای مکرر، از اجرای نقشه راه توافق صلح، بازگشایی فرودگاه صنعا و عمل به تعهدات خود خودداری کرده است.
رئیس هیئت مذاکرهکننده ملی یمن در پایان با تأکید بر اینکه عربستان مسئول کامل این حملات است، هشدار داد که این اقدام «بیپاسخ نخواهد ماند» و افزود: دفاع از کشور، مردم و حاکمیت یمن، حقی مشروع و وظیفهای دینی، ملی و انسانی است که بر اساس قوانین بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده است.
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