به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز سهشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از ادعای دیروز خود مبنی بر اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عقبنشینی کرد.
ترامپ در این پیام نوشت که عوارض ۲۰ درصدی کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند را با معاملات تجاری و سرمایهگذاری کشورهای خلیج فارس در ایالات متحده جایگزین کرده است.
رئیسجمهور آمریکا این سرمایهگذاریها را «عظیم» خواند و ادعا کرد که «در عین حال، برای کشورهای خلیج فارس و آیندهشان فوقالعاده خوب خواهد بود.»
درحالیکه ایران تأکید کرده است که به علت اقدامهای تنشزای آمریکا، تنگه هرمز بسته است، ترامپ ادعا کرد که «نفت مانند گذشته جریان دارد و تنگه هرمز به روی همه ترددهای کشتی به جز ایران باز است.»
وی در ادامه با اشاره به آنچه آن را «محاصره دریایی علیه ایران» خوانده است، افزود: «یک محاصره کامل خواهیم داشت، اما فقط بر روی کشتیهایی که به بنادر ایران میآیند و برمیگردند، یا هر چیزی را که مربوط به محمولههای ایرانی در کشتیهای عبوری باشد.»
عقبنشینی مجدد ترامپ از یک ادعا
ترامپ که بارها برنامههایی را مطرح کرده و سپس به سرعت از آن عقبنشینی کرده است، مدعی شد: «بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با سران خاورمیانه، تصمیم گرفتهام که هزینه عوارض ۲۰ درصدی را با معاملات تجاری و سرمایهگذاری که کشورهای مختلف خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد، جایگزین کنم.»
وی دیروز مدعی شده بود که آمریکا قصد دارد به «نگهبان تنگه هرمز» تبدیل شود و به ازای عبور و مرور هر کشتی ۲۰ درصد از ارزش محموله آن را به عنوان عوارض دریافت کند؛ ادعایی که با واکنش منفی بینالمللی مواجه شد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این اظهار نظر، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیسجمهور ایالات متحده کاملاً درست میگوید. هر که عبور امن و ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تأمین میکند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!»
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