سنوار در جنگ آگاهی پیروز شد/ حمایت جهانی از فلسطین به اوج رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لیلاخ سیگان، نویسنده اسرائیلی، در مقاله‌ای در روزنامه عبری «معاریو» به تحلیل ابعاد راهبردی عملیات هفت اکتبر و موفقیت یحیی السنوار، رئیس حماس در غزه، در «جنگ آگاهی» پرداخت.

سیگان در این مقاله افزود که السنوار به عملیات تنها از منظر نظامی نگاه نمی‌کرد، بلکه سعی داشت آن را در آگاهی بین‌المللی به عنوان یک اقدام انسانی و مدنی با هدف تحقق حقوق ملی فلسطین جا بیندازد تا حمایت جهانی را برای روایت فلسطینی بسیج کند.

به گفته این نویسنده، السنوار با وجود ترور شدنش، در تحقق یکی از مهم‌ترین اهدافش یعنی تغییر فضای بین‌المللی نسبت به مسئله فلسطین موفق شد. او اشاره می‌کند که حمایت جهانی از تشکیل کشور فلسطین به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، در حالی که محبوبیت رژیم اشغالگر حتی در داخل ایالات متحده کاهش یافته است؛ تا جایی که در نظرسنجی‌های متعدد، میزان حمایت از فلسطینیان بالاتر از حمایت از اسرائیل است.

سیگان از کابینه اشغالگر انتقاد کرد و گفت که آن‌ها بر تصمیم نظامی تمرکز کرده و جبهه آگاهی را نادیده گرفتند.

وی تأکید کرد که اسرائیل نمی‌تواند تنها به پیروزی در میدان بسنده کند، بلکه نیاز دارد نبرد افکار عمومی جهانی را نیز ببرد.

در همین راستا، او به انتشار کتاب جدیدی در کانادا به نام «دست پنهان» اثر والتر کینسلا (مشاور سیاسی) اشاره کرد که به «کمپین تبلیغاتی بین‌المللی» علیه رژیم صهیونیستی هم‌زمان با حمله هفت اکتبر آغاز شد، می‌پردازد.

طبق گفته نویسنده، این کتاب می‌گوید که این کمپین خودجوش نبوده، بلکه از پیش تدارک دیده شده بود و به شبکه‌های سازمان‌های فشار، نهادهای غیردولتی، گروه‌های فعال و تأمین مالی تظاهرات تکیه داشت تا به یک «ماشین تبلیغاتی» تبدیل شود که هدفش تأثیرگذاری بر سیاستمداران، رسانه‌ها و افکار عمومی در غرب است.

وی افزود که این کمپین از تحولات دموگرافیک در کشورهای غربی بهره برد، اما همچنین به دلیل ضعف اسرائیل و یهودیان در مواجهه با این گفتمان موفق عمل کرد. کابینه فعلی اشغالگر در مدیریت این جبهه ناکام مانده است.

وی همچنین به آنچه افزایش «حذف» صداهای اسرائیلی و یهودی در محافل فرهنگی و آکادمیک آمریکا خواند، اشاره کرد و از بحث‌های درون اتحادیه نویسندگان آمریکایی در مورد آنچه «لیست‌های سیاه» برای کنار گذاشتن نویسندگان اسرائیلی و یهودی می‌نامید، یاد کرد.

سیگان عنوان داشت که آثار هنری اسرائیلی، مانند فصل پنجم سریال «آشوب»، ممکن است یکی از ابزارهای اندکی باشد که قادر است روایت اسرائیلی را در سایه فقدان استراتژی رسمی کارآمد در زمینه رسانه و تأثیرگذاری بین‌المللی، به مخاطب جهانی منتقل کند.

وی در پایان از مشغولیت اسرائیل به درگیری‌های سیاسی داخلی، مانند بحث بر سر قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی و اختلاف با دیوان عالی، انتقاد کرد و گفت که کابینه اشغالگر در حالی که در نبرد جهانی آگاهی در حال شکست است، تلاش‌های خود را در نزاع‌های داخلی هدر می‌دهد.

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