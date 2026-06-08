حمله به ضاحیه بیروت «ماجراجویی غیرمسئولانه» نتانیاهو برای به تعویق انداختن انتخابات بود/ اسرائیل بدون آمریکا قادر به جنگ گسترده نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «معاریو» در گزارشی به انتقاد از حمله اخیر رژیم اشغالگر به ضاحیه جنوبی بیروت پرداخت و آن را ماجراجویی غیرمسئولانه‌ای از سوی بنیامین نتانیاهو دانست که با هدف به تعویق انداختن انتخابات انجام شده است.

دان بری، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، در مقاله‌ای که در معاریو منتشر شد، رفتار نظامی و سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را مورد انتقاد قرار داد و ازسرگیری حملات به ضاحیه جنوبی بیروت را «بی‌مسئولیتی تکان‌دهنده» توصیف کرد که بار دیگر کل منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بی‌آنکه تغییری راهبردی یا منطقی حساب‌شده ایجاد کند.

این نویسنده اسرائیلی این سوال را مطرح کرد که چه توجیهی برای حمله به ضاحیه وجود دارد، آن هم در زمانی که رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری به «هماهنگی با واشنگتن در مقابله با ایران» نیاز دارد.

به نوشته این روزنامه، این حمله هیچ دستاوردی نداشته و تنها به واکنش مستقیم انجامیده است؛ از جمله حمله موشک‌های بالستیک ایرانی به شمال اراضی اشغالی و تهدیدی ملموس به گسترش تنش در سطح منطقه، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور علنی از تمایل خود برای پایان دادن به این رویداد سخن می‌گوید.

مقاله می‌افزاید: هرگونه آسیب به غیرنظامیان لبنانی یا زیرساخت‌ها، بدون توجیهی روشن مرتبط با حزب‌الله، بار دیگر به تقویت روایت این حزب می‌انجامد و به آن کمک می‌کند خود را مدافع کشور در برابر تجاوز اسرائیل معرفی کند. به گفته نویسنده، مقامات اسرائیل این معادله را کاملاً نادیده می‌گیرند.

اسرائیل بدون آمریکا قادر به جنگ گسترده نیست

این روزنامه تأکید کرد: سخن گفتن از «استقلال» اسرائیل توهمی کامل است؛ زیرا بدون پل هوایی آمریکا، مهمات، وتو در سازمان ملل و حمایت دیپلماتیک در برابر اروپا و نهادهای بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند بیش از چند هفته یک جنگ گسترده را اداره کند.

در ادامه این گزارش آمده است که «اسرائیل خود را به گوشه‌ای رانده که در آن ناچار است حتی حملات ایران را مهار کند و به آرام‌سازی پاسخ دهد، زیرا بدون پشتوانه آمریکا قادر به ادامه جنگی گسترده نیست».

مقاله همچنین موضع آمریکا را با تحولات داخلی این کشور مرتبط دانست؛ چراکه ترامپ با افکار عمومی خشمگین، افزایش قیمت انرژی و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای روبه‌روست و می‌داند یک جنگ منطقه‌ای ادامه‌دار می‌تواند او را به «اردک لنگ» تبدیل کند. واشنگتن در پی «خروجی آبرومندانه» و کاهش تنش است؛ از این‌رو، اصرار اسرائیل بر شعله‌ور کردن ضاحیه گامی است که به رویارویی و فشار شدید آمریکا بر اسرائیل نزدیک‌تر می‌شود.

در بُعد سیاسی داخلی سال ۲۰۲۶، نویسنده اشاره می‌کند که ترامپ و نتانیاهو در دو مسیر متضاد حرکت می‌کنند؛ ترامپ به ثبات نیاز دارد، در حالی که نتانیاهو به تغییر صحنه سیاسی محتاج است، آن هم در شرایطی که در نظرسنجی‌ها به‌شدت عقب است و نشانه‌هایی از احتمال شکست انتخاباتی دیده می‌شود.

گزارش در پایان می‌افزاید: بخش بزرگی از افکار عمومی اسرائیل کاملاً این احتمال را رد نمی‌کند که کابینه عامدانه در حال بالا بردن سطح تنش و ایجاد وضعیت اضطراری تازه با هدف به تعویق انداختن انتخابات باشد. نویسنده این رویکرد و ورود «ملاحظات خارجی و شخصی» به محاسبات جنگ را «سقوطی شرم‌آور» توصیف می‌کند که رژیم اشغالگر در دوران هیچ‌یک از مقامات پیشین خود تجربه نکرده بود.

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