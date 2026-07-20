مراسم صدسالگی تأسیس مسجد بزرگ پاریس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در معرفی تاریخچه این مسجد آمده است، صد سال پیش، پاریس یک مسجد بزرگ را به احترام سربازان مسلمان در مستعمرات فرانسه که در جنگ جهانی اول جنگیدند، بنا کرد. اکنون این مسجد بخشی اساسی از محله پرجنب و جوش پاریس است و در حالی که صد سالگی‌اش را گرامی می دارد که، نمازگزاران در اندیشه مسلمان بودن در فرانسه امروز هستند.

مدیر مسجد بزرگ پاریس آقای حافظ گفت که آن را نمادی از گفت‌وگوی بین ادیان و تنوع عقاید در فرانسه می‌داند، وی همچنین افزود که نگران تنش‌های مذهبی در این کشور است که درگیری‌ها در خاورمیانه و کمپین های انتخاباتی در فرانسه که برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ایجاد می شوند، مرتبط است.

وی ادامه داد: اولین باری که این بنا ساخته شد، رئیس‌جمهور فرانسه، گاستون دومرگ، اعلام کرد که تنوع در ادیان فرانسوی ها امتیازی است که تنها می‌تواند جامعه ملی فرانسه را تقویت کند، آقای حافظ این پیام را بسیار زیبا توصیف کرد.

خانم فاطیما چوشان، یکی از اعضای فعال در مسجد بزرگ پاریس، از محدودیت‌های مربوط به پوشش حجاب اسلامی برای زنان در مدارس فرانسه و برخی از محل‌های کار ابراز ناراحتی کرد و گفت: “از فرانسه می‌خواهم که بگذارد مسلمانان با عقایدشان بمانند و به آن‌ها اجازه دهد که انتخاب‌های مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. خانم جوشان مانند دیگر نمازگزاران بر پیام‌ مدارا وسازش در مراسم صدمین سالگرد مسجد تاکید کرد.

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