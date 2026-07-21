بازدید پادشاه بریتانیا از نخستین مسجد سبز اروپا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پادشاه بریتانیا، «چارلز سوم»، از مسجد جامع کمبریج بازدید کرد؛ مسجدی که از آن به عنوان نخستین مسجد سبز (زیستمحیطی) اروپا یاد میشود. این بنا در سال ۲۰۱۹ افتتاح شده و به دلیل طراحی معماری و بهرهگیری از راهکارهای پایدار زیستمحیطی، مورد توجه قرار گرفته است.
در جریان این بازدید، چارلز سوم بخشهای مختلف مسجد را مشاهده کرد و از ویژگیهای معماری و سامانههای پیشبینیشده برای پایداری محیطزیستی آن تمجید کرد. بر اساس این گزارش، در این مسجد از پنلهای خورشیدی بر بام، پمپهای حرارتی با بازده بالا، سامانه جمعآوری آب باران و تجهیزات بازچرخانی آبِ مصرفشده در روشوییها استفاده شده است.
همچنین، وجود نورگیرهای بزرگ در سقف و طراحی مناسب سیستم تهویه، امکان بهرهمندی از نور طبیعی و حفظ دمای متعادل در تمام طول سال را فراهم کرده است؛ بهگونهای که ساختمان بدون نیاز به استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع، از شرایط مناسب نوری و دمایی برخوردار است.
رسانههای مجلی در جزئیات این بازید نوشتند پادشاه بریتانیا پیش از ورود به شبستان، کفشهای خود را از پا درآورد و سپس با شماری از اعضای جامعه اسلامی و نیز گروهی از دانشآموزان گفتوگو کرد. او در ادامه، یک لوح یادبود را به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد اعطای عنوان «شهر» به کمبریج رونمایی کرد.
چارلز سوم در سخنانی در این مراسم، با اشاره به کیفیت طراحی و دقت به جزئیات در ساخت این مسجد، از نقش آن در زندگی جامعه مسلمانان و نیز شهر کمبریج تمجید کرد. وی این مسجد را نمونهای شاخص از تعامل میان پیروان ادیان مختلف توصیف کرد.
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