به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک فعال برجسته محیطزیست در انگلیس در مصاحبه با هایفن با هشدار نسبت به رشد جریانهای راست افراطی، تأکید کرد که این جریانها با سوءاستفاده از نابرابریهای اجتماعی، مسلمانان، مهاجران و حتی اقدامات زیستمحیطی را هدف قرار دادهاند.
«اسد رحمان» (Asad Rehman)، مدیر سازمان «دوستان زمین» در بریتانیا (Friends of the Earth UK)، با اشاره به وضعیت کنونی، آن را با دهه ۱۹۳۰ میلادی مقایسه کرده و گفته است: «شرایط امروز بسیار عمیقتر است؛ ما بیش از هر زمان دیگری به آن دوره تاریخی شباهت داریم.» وی معتقد است جریانهای راست افراطی دیگر تنها در خیابانها فعال نیستند، بلکه رسانهها و ساختارهای سیاسی را نیز در اختیار گرفتهاند.
رحمان که در شهر برنلی (بِرنلی، واقع در شمالغرب انگلستان) و در خانوادهای مهاجر از پاکستان بزرگ شده، با اشاره به تجربههای شخصی خود از خشونتهای نژادپرستانه گفت که این شرایط، نسل جدیدی از فعالان را شکل داده است. او تأکید کرد که نابرابریهای ساختاری، هم در حوزه اجتماعی و هم در بحرانهای زیستمحیطی، ریشه مشترک دارند و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست.
وی همچنین خاطرنشان کرد که جریانهای راستگرا با «سلاحسازی از نارضایتیهای اقتصادی»، تلاش میکنند اقلیتها از جمله مسلمانان و مهاجران را مقصر جلوه دهند و در عین حال، اقدامات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی را تضعیف کنند. به گفته او، این رویکرد در راستای حفظ منافع طبقه ثروتمند و ساختارهای اقتصادی ناعادلانه دنبال میشود.
این فعال محیطزیست با اشاره به سیاستهای برخی احزاب راستگرا در بریتانیا، از جمله حزب «رفرم یوکی» (Reform UK)، اعلام کرد که این جریانها بهدنبال لغو تعهدات زیستمحیطی از جمله هدف «کربن صفر تا سال ۲۰۵۰» هستند و تلاش میکنند انرژیهای فسیلی را جایگزین سیاستهای پاک کنند. وی هشدار داد که چنین رویکردهایی در نهایت هزینههای بیشتری به جوامع تحمیل خواهد کرد.
............
پایان پیام
نظر شما