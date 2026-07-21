تحلیلگر صهیونیست: ترامپ در برابر ایران راه خروجی ندارد و در نهایت «بزدل» جلوه خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آوی اشکنازی، تحلیلگر نظامی روزنامه «معاریو»، با بیان اینکه پرسش اصلی این روزهای محافل صهیونیستی زمان احتمالی آغاز جنگ با ایران است، اظهار کرد پاسخ به این سؤال بیش از هر چیز به تصمیمات و رویکرد دونالد ترامپ وابسته است. وی مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی در برنامه‌ریزی و اجرای اهداف خود علیه ایران دچار مجموعه‌ای از اشتباهات راهبردی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ناتوانی در تشکیل ائتلافی گسترده، عقب‌نشینی از برخی اهداف و پرهیز از عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد.

این تحلیلگر همچنین عملکرد آمریکا در قبال تحولات تنگه هرمز را «شکست تاکتیکی» توصیف کرد و مدعی شد واشنگتن فرصت جلوگیری از آنچه «دستاورد راهبردی ایران» خواند را از دست داده است. اشکنازی در پایان با انتقاد از رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد ترامپ پس از همه نمایش‌های سیاسی و تبلیغاتی خود، در نهایت چهره‌ای «بزدل» از خود به جا خواهد گذاشت؛ موضوعی که به گفته او نه‌تنها ایران، بلکه چین و روسیه نیز آن را دریافته‌اند.

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