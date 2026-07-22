به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان دیدار با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در کاخ سفید مدعی شد که جولانی، رئیس دولت موقت سوریه، تمایل دارد برای مقابله با حزبالله در لبنان اقدامی انجام دهد و این اقدام «شاید مؤثر باشد». این اظهارات که به دخالت مستقیم یک کشور خارجی در مسائل داخلی لبنان اشاره داشت، از سوی برخی محافل رسانهای و سیاسی تعرض به حاکمیت این کشور توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، جوزف عون در برابر سخنان ترامپ هیچ واکنش یا اعتراضی نشان نداد. وی در این دیدار با بیان اینکه «هدف نهایی ما پایان دادن همیشگی به وضعیت خصومت میان لبنان و اسرائیل است»، بر ضرورت دستیابی به ثبات در منطقه تأکید کرد. این موضع در حالی مطرح شد که همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی به اقدامات نظامی خود در جنوب لبنان ادامه داده و یک گشت ارتش لبنان نیز در منطقه زوطر الغربیه هدف تعرض قرار گرفته است.
رئیسجمهور لبنان همچنین از ترامپ خواست حمایت سیاسی خود از بیروت را ادامه دهد و از آنچه «دستاوردهای تاریخی» مشترک دو طرف خواند، قدردانی کرد. این دیدار و اظهارات مطرحشده درباره نقش احتمالی سوریه در لبنان، بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل سیاسی منطقه داشته است.
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