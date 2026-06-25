به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که ما در برابر تلاشهای دشمن صهیونیستی برای تبدیل “سومالیلند” به پایگاهی برای خود در خلیج عدن و بابالمندب بهمنظور کنترل دریای سرخ، دست بسته نخواهیم ایستاد.
تأکید بر استواری یمن و پایبندی به مسائل امت اسلامی
الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت عاشورای دهم محرم بر استواری ملت یمن و پایبندی آن به مسائل بزرگ امت اسلامی و در رأس آنها مسئله فلسطین تأکید کرد.
او همچنین به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا پرداخت و اظهار داشت که پیروزی ایران، پیروزی مهمی برای کل محور جهاد و برای همه امت اسلامی در یکی از مراحل مهم رویارویی میان امت ما و دشمنانش است.
هماهنگی مستمر با محور مقاومت علیه دشمنان
الحوثی افزود که ما با برادران خود در محور جهاد و مقاومت درباره هر دور تازهای از تحولات، هماهنگی مستمر داریم. در انجام وظیفه اسلامی خود برای مقابله با دشمنان امتمان در برابر هرگونه تشدید تازه تجاوزکارانهای که در هر یک از جبهههای جهاد انجام دهند، و در رأس آنها غزه، تردید نخواهیم کرد.
رهبر جنبش انصارالله یمن در رابطه با طرحهای رژیم صهیونیستی در منطقه «سومالیلند» گفت: ما با دقت کامل تحولات اوضاع در سرزمین سومالی و آنچه دشمن صهیونیستی برای تبدیل آن به پایگاهی جهت تسلط بر خلیج عدن و بابالمندب و کنترل دریای سرخ دنبال میکند، زیر نظر داریم.
هشدار درباره طرحهای اسرائیل در شاخ آفریقا
او افزود: در حالی که ما امت اسلامی و کشورهای ساحلی دریای سرخ را به اتخاذ موضعی مشترک برای جلوگیری از تحقق این هدف دشمن صهیونیستی فرا میخوانیم، تأکید میکنیم که در برابر هرگونه استقرار صهیونیستی در سومالیلند دست بسته نخواهیم ماند و منتظر افراد متزلزل نخواهیم شد تا موضع بگیرند. بلکه هر زمان دشمن صهیونیستی دست به هرگونه استقرار بزند، با استفاده از همه ابزارهای ممکن پیشقدم خواهیم شد.
الحوثی از دولتهای اسلامی خواست که وضع سومالی را اصلاح کنند، به ملت سومالی توجه داشته باشند و از آن در برابر هدفگیری رژیم صهیونیستی حمایت کنند. هدفگیری که تهدیدی برای حاکمیت سومالی و خطری برای کشورهای اسلامی به شمار میرود.
تمجید از تحرک مردمی و قبیلهای در یمن
رهبر جنبش انصارالله یمن در عرصه داخلی نیز تأکید کرد که ما بهعنوان ملت یمن، ادامه تجاوز، اشغال و محاصره آمریکایی ـ سعودی علیه کشورمان را نخواهیم پذیرفت و در چارچوب موضع حق، مسئله عادلانه و مظلومیت خود برای رهایی از آن با همه ابزارهای مشروع حرکت خواهیم کرد تا ملتمان به استقلال کامل دست یابد، با کرامت زندگی کند و ثروتهای ملی و همه حقوق مشروع خود را بازپس گیرد. از تحرک گسترده مردمی و گردهماییهای بزرگ قبیلهای که بر این موضع تأکید داشتند، تشکر میکنم.
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