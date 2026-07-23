به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد دعیبس» نویسنده لبنانی، در یادداشتی با عنوان «کدام لبنان را می‌خواهیم؟» نوشت لبنان طی دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از معدود فضاهای آزاد رسانه‌ای در جهان عرب شناخته می‌شد؛ جایی که امکان طرح دیدگاه‌های متفاوت و نقد عملکرد مسئولان وجود داشت. به گفته وی، این ویژگی که بخشی از هویت سیاسی و اجتماعی لبنان به شمار می‌رود، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است.

تغییر شیوه‌های فشار بر روزنامه‌نگاران

این نویسنده با اشاره به نقش رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد قدرت، تأکید کرد در شرایطی که نهادهای نظارتی کارآمد نیستند، خبرنگاران و رسانه‌ها آخرین ابزار پاسخگو نگه داشتن مسئولان محسوب می‌شوند. وی افزود فشارها علیه روزنامه‌نگاران دیگر تنها به تهدید یا پرونده‌های قضایی محدود نیست، بلکه با الگوگیری از تجربه برخی کشورها، از ابزارهایی همچون تخریب سازمان‌یافته در فضای مجازی، شکایت‌های هم‌زمان برای فرسایش رسانه‌ها و استفاده از قوانین جرایم سایبری برای محدود کردن انتشار اخبار و دیدگاه‌ها بهره گرفته می‌شود.

هزینه خاموش شدن صدای رسانه‌ها

دعیبس هشدار داد پیامد این روند تنها متوجه روزنامه‌نگاران نیست، بلکه کل جامعه هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. به اعتقاد وی، گسترش فضای ترس و خودسانسوری موجب می‌شود نسل جدید خبرنگاران و نویسندگان از طرح پرسش‌های اساسی یا انتشار مطالب انتقادی خودداری کنند؛ وضعیتی که به تضعیف شفافیت، گسترش فساد و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

لبنانی که با نقد زنده می‌ماند

این نویسنده در پایان تأکید کرد آینده لبنان در گرو حفظ آزادی رسانه‌ها و پذیرش نقد و اختلاف‌نظر است. وی خاطرنشان کرد کشوری که به جای حمایت از روزنامه‌نگاران، آنان را تحت فشار قرار دهد، در نهایت با افزایش شایعات، گسترش فساد و محدود شدن راه‌های قانونی بیان مطالبات عمومی روبه‌رو خواهد شد. از نگاه او، دفاع از آزادی مطبوعات صرفاً مطالبه اصحاب رسانه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پویایی و آینده لبنان به شمار می‌رود.

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