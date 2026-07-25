علی فیاض: مسیر کنونی دولت لبنان به خروج رژیم صهیونیستی منجر نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، در مراسم بزرگداشت شهید «علی محمد علی الحاج حسن» در شهر زغدرایا اظهار داشت: مسیری که دولت لبنان در پیش گرفته، مسیری پرمخاطره و بینتیجه است و تاکنون نه به خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان انجامیده و نه توانسته آتشبس را تثبیت یا به تجاوزهای مستمر این رژیم پایان دهد.
وی با بیان اینکه پیامدهای این رویکرد تنها به مسائل میدانی محدود نمیشود، افزود: این سیاست، لبنان را با شکافهای عمیق داخلی در موضوعات حساس و سرنوشتساز مواجه کرده است؛ وضعیتی که میتواند ثبات داخلی، روند بازسازی و اجرای اصلاحات را با تهدیدهای جدی روبهرو کند.
فیاض همچنین از اختلاف عمیق با جریانها و احزابی سخن گفت که به گفته او، دولت را به تقابل با مقاومت سوق میدهند.
وی تأکید کرد در برابر این رویکرد، یک جریان گسترده مردمی، فراتر از مرزبندیهای طایفهای و منطقهای، از مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی حمایت میکند و این مسئولیت را یک وظیفه ملی و تاریخی میداند.
عضو پارلمان لبنان در پایان تصریح کرد که دولت این کشور در منطقه آزادشده شمال رود لیتانی، بدون کسب هیچ دستاورد یا تضمینی، امتیازهای یکجانبهای به رژیم صهیونیستی داده است؛ در حالی که این رژیم همچنان بر ادامه اشغال بخشی از خاک لبنان اصرار دارد و هیچ نشانهای از آمادگی برای عقبنشینی نشان نمیدهد.
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