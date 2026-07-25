به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری بنت جبیل اعلام کرد رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین حملات خود، سه مرکز دولتی شامل مدرسه رسمی مختلط بنت جبیل، مرکز امور اجتماعی مجهز به مهدکودک و درمانگاه، و ساختمان اداره آب منطقه‌ای را در محله «العوینی» تخریب کرده است. در این بیانیه تأکید شده که این حملات، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات عمومی به شمار می‌رود.

بر اساس این بیانیه، حملات رژیم صهیونیستی پیش از این نیز ده‌ها مرکز آموزشی، درمانی، مذهبی و اداری از جمله مرکز جمعیت صلیب سرخ لبنان، مدارس، مؤسسات فنی، ساختمان دانشگاه لبنان، بیمارستان شهید صلاح غندور، بیمارستان دولتی بنت جبیل، مراکز امدادی، مساجد، شبکه برق، تأسیسات آبرسانی، جاده‌های اصلی، ورزشگاه شهری و هزاران واحد مسکونی و تجاری را هدف قرار داده و خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهر وارد کرده است.

درخواست برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی

شهرداری بنت جبیل با اشاره به اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی درباره تخریب گسترده مناطق مرزی جنوب لبنان، این اقدامات را بخشی از طرحی سازمان‌یافته برای نابودی محیط غیرنظامی، کوچ اجباری ساکنان و تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی منطقه دانست.

این نهاد از دولت لبنان خواست ضمن مستندسازی کامل این حملات، پرونده‌های حقوقی لازم را برای پیگرد عاملان آن در دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی تهیه و پیگیری کند.

ادامه مستندسازی و تأکید بر حقوق شهروندان

شهرداری بنت جبیل اعلام کرد از آغاز حملات، روند جمع‌آوری اسناد، تصاویر، نقشه‌ها و شواهد میدانی را ادامه داده و پرونده‌های مستندی را در اختیار وزارتخانه‌ها، نهادهای قضایی و سازمان‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی قرار داده است.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که جنایت‌های جنگی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و حقوق مردم بنت جبیل برای بازگشت، بازسازی، دریافت غرامت و محاکمه عاملان این حملات محفوظ خواهد ماند.

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