به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب شوقی، نویسنده و تحلیلگر مصری، با اشاره به اظهارات اخیر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره مشارکت برخی کشورهای عربی و اردن در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، نوشت: این سخنان با روایت رسمی برخی دولتهای منطقه که هرگونه مشارکت در این حملات را رد کردهاند، در تضاد است. وی معتقد است سکوت این کشورها در برابر این اظهارات، پرسشهایی را درباره میزان همکاری امنیتی و نظامی آنها با واشنگتن ایجاد کرده است.
میلیاردها دلار کمک و توسعه زیرساختهای نظامی
این تحلیل با اشاره به حجم کمکهای آمریکا به اردن، تأکید میکند که این کشور سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی و نظامی از واشنگتن دریافت میکند و مجموع این کمکها تا سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. نویسنده همچنین به توافق هفتساله میان دو کشور در سال ۲۰۲۲ اشاره کرده که بر اساس آن، آمریکا متعهد به تلاش برای تأمین سالانه ۱.۴۵ میلیارد دلار کمک به اردن شده است. به گفته وی، توسعه این همکاریها موجب شده برخی مقامات پیشین پنتاگون، زیرساخت نظامی آمریکا در اردن را به «یک ناو هواپیمابر زمینی» تشبیه کنند.
گسترش پایگاههای نظامی و نقش عملیاتی اردن
در ادامه این گزارش، به توسعه تدریجی حضور نظامی آمریکا در اردن و افزایش تعداد پایگاههای نظامی خارجی در این کشور پرداخته شده است. بر اساس این تحلیل، پایگاههایی همچون «موفق السلطی»، «برج ۲۲» و «ملک فیصل» از مهمترین مراکز پشتیبانی عملیات نظامی آمریکا در عراق و سوریه به شمار میروند. نویسنده همچنین با استناد به گزارشهای مختلف، از اختلاف آمار درباره تعداد واقعی پایگاههای خارجی در اردن سخن گفته و مدعی شده است شمار این مراکز ممکن است بیش از ارقام رسمی اعلامشده باشد.
پیام حملات ایران به پایگاههای آمریکا
نویسنده در بخش پایانی، حملات ایران به برخی پایگاههای نظامی آمریکا در اردن را دارای پیامهای راهبردی توصیف کرده و مدعی است این حملات، توان اطلاعاتی و عملیاتی ایران در شناسایی و هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی آمریکا را به نمایش گذاشته است. وی همچنین این اقدامات را حامل پیامی بازدارنده برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقهای واشنگتن دانسته و معتقد است هر نقطهای که بهعنوان مبدأ عملیات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است در معرض پاسخ متقابل قرار گیرد.
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