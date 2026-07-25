به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه واکنش ها به بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون اسلامی تمدن، از سوی حکومت طالبان، حجت الاسلام و المسلمین حسن ناطقی، امام جمعه مسجد صاحب الزمان(ع) منطقه «سوماره» استان بامیان افغانستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۲ مرداد) خواهان رفع مسدودیت این مراکز علمی و رسانه‌ای شیعیان شد.

وی تصریح کرد: از همین تریبون مقدس نماز جمعه از مسئولان امارت اسلامی و زمامداران حکومت خود درخواست می کنیم که مسئولیت پذیر باشید، شما مسئولیت شرعی، ایمانی، دینی و انسانی دارید که دروازه های علم دانش را به روی مردمتان باز کنید، دروازه مسجد را به روی عبادت کنندگان باز کنید، اینها مردم شما هستند و حقی بر گردن شما دارند. به خدا قسم که در روز قیامت از تک تک اعمالتان سؤال می شود.

ناطقی خاطر نشان ساخت: متاسفانه مدتی است که حوزه علمیه خاتم النبیین، بزرگترین مدرسه دینی در پایتخت کشور به روی طلاب علوم دینی و فرزندان این سرزمین بسته شده است. درب مسجد جامع خاتم النبیبن (ص) که روزانه صدها نمازگزار در آن برای نماز و عبادت خداوند حضور پیدا می کردند بسته شده است.

وی از مسئولان حکومت طالبان خواست که به فرمایش پیامبر اسلام(ص) که فرمود: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» عمل نمایند و درب این مراکز را به روی مردم بازگشایی نمایند.

ناطقی با اشاره به رویکرد اسلامی تلویزیون تمدن، برنامه‌های این شبکه را چه در دوران حاکمیت سابق و چه در دوران حکومت فعلی افغانستان، کاملا دینی و در راستای تقویت اخوت اسلامی دانسته و خواستار بازگشایی این مرکز فرهنگی - رسانه‌ای شد.

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