کویت ادعای مشارکت در حمله به ایران را تکذیب کرد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی کویت به نقل از شیخه الزین الصباح، سفیر این کشور در آمریکا، اعلام کرد ادعاهای مطرحشده در گزارش والاستریت ژورنال «کاملاً بیاساس» است. وی تصریح کرد که کویت هیچ نقشی در عملیات نظامی علیه ایران نداشته و سیاست این کشور بر عدم استفاده از سرزمین، حریم هوایی و آبهای سرزمینی برای انجام حملات نظامی علیه دیگر کشورها استوار است.
سفیر کویت همچنین از روزنامه والاستریت ژورنال خواست گزارش خود را اصلاح کرده و موضع رسمی کویت را بهدرستی منعکس کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که این روزنامه به نقل از منابعی مدعی شده بود کویت بهصورت محرمانه جنگندههایی را برای انجام حملاتی علیه انبارهای پهپاد و موشک در داخل ایران اعزام کرده است.
این تکذیب در حالی منتشر میشود که تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.
در هفتههای اخیر، دو طرف حملات متقابلی را علیه اهداف یکدیگر انجام دادهاند و اختلاف بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیز بر نگرانیها درباره تشدید بحران و تأثیر آن بر صادرات انرژی منطقه افزوده است.
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