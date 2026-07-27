به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع سالانه دینی جهان، در سال‌های اخیر علاوه بر ابعاد معنوی و فرهنگی، به یکی از موضوعات مهم در مناسبات کشورهای منطقه نیز تبدیل شده است. در این میان، زائران پاکستانی که هر ساله با حضور گسترده در این مراسم، نقش پررنگی در این اجتماع جهانی ایفا می‌کنند، در مقاطع مختلف با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در مسیر سفر به عتبات عالیات مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که واکنش علما، نخبگان و فعالان مذهبی این کشور را به دنبال داشته است.

در همین راستا، خبرگزاری ابنا، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین شهیدی، رئیس «امت واحده پاکستان»، دیدگاه‌های وی را درباره جایگاه اربعین در جامعه پاکستان، آثار فرهنگی و تمدنی این حرکت عظیم، چالش‌های پیش‌روی زائران پاکستانی، نقش دولت‌ها و رسانه‌ها و راهکارهای صیانت از حق زیارت و تقویت همگرایی میان ملت‌های مسلمان جویا شده است.

اربعین؛ محور هویت دینی مسلمانان پاکستان

حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی، با اشاره به جمعیت بیش از ۲۵۰ میلیون نفری پاکستان، گفت: محبت و مودت اهل‌بیت(ع) یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های دینی مردم این کشور است و این علاقه، محدود به یک مذهب خاص نیست؛ بلکه شیعه و اهل سنت هر دو در مناسبت‌های مختلف برای زیارت اماکن مقدس از جمله مکه، مدینه، نجف، کربلا، سامرا، بغداد و مشهد مقدس سفر می‌کنند.

به گفته وی، در میان همه این زیارت‌ها، راهپیمایی اربعین و زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) جایگاهی ممتاز دارد؛ زیرا امام حسین(ع) نماد آزادگی، ایثار، شجاعت و مقاومت در برابر ظلم است و حضور در این اجتماع عظیم، روحیه فداکاری و پایبندی به ارزش‌های دینی را در زائران تقویت می‌کند.

محمدامین شهیدی تأکید کرد: افرادی که از زیارت اربعین به کشور خود بازمی‌گردند، با انگیزه‌ای بیشتر برای دفاع از آرمان‌های دینی و ارزش‌های اسلامی فعالیت می‌کنند و همین ویژگی موجب شده است که فرهنگ حسینی همواره در برابر اهداف نظام سلطه و جریان‌های استعماری، مانعی جدی تلقی شود.

ادعای تلاش برای تضعیف حرکت اربعین

رئیس «امت واحده پاکستان» با اشاره به تحولات سال‌های اخیر منطقه، از جمله جنگ غزه، شهادت سید حسن نصرالله، فشارهای واردشده بر جمهوری اسلامی ایران و دیگر رخدادهای جهان اسلام، اظهار داشت: مجموعه این تحولات باعث شده است تا جریان‌های استعماری و حامیان آنان، برنامه‌ای برای تضعیف حرکت جهانی اربعین دنبال کنند.

وی اظهار داشت: این رویکرد با مشارکت برخی دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود تا نقش جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ عاشورا، روحیه مقاومت و آموزه‌های نهضت حسینی در جوامع اسلامی کمرنگ شود.

محدودیت مسیر زمینی زائران پاکستانی

این روحانی برجسته پاکستانی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای زائران پاکستانی، تصریح کرد: مسیر زمینی سفر به عراق از طریق ایران در سال گذشته با استناد به تهدیدهای امنیتی و تروریستی مسدود شد و در نتیجه، صدها هزار زائر پاکستانی از امکان حضور در راهپیمایی اربعین محروم شدند.

وی همچنین به وضع برخی مقررات جدید برای سفر زائران اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها موجب کاهش حضور نسل جوان در مراسم اربعین شده است؛ موضوعی که به اعتقاد وی، آثار فرهنگی و تربیتی قابل توجهی برای جامعه پاکستان خواهد داشت.

افزایش نگرانی در میان زائران اربعین حسینی

محمدامین شهیدی با بیان اینکه این محدودیت‌ها نگرانی، نارضایتی و اضطراب گسترده‌ای در میان علاقه‌مندان زیارت ایجاد کرده است، افزود: بسیاری از مردم پاکستان این سیاست‌ها را همسو با خواست قدرت‌های سلطه‌گر می‌دانند و معتقدند هدف نهایی آن، کاهش تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی نهضت حسینی در جهان اسلام است.

وظیفه علما؛ آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای محدودیت‌های دینی

رئیس «امت واحده پاکستان» در ادامه، مسئولیت علما و نخبگان دینی را در شرایط کنونی بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت موجود، عالمان دین باید با بهره‌گیری از منبر، محراب، قلم، رسانه‌ها و فضای مجازی، مردم را نسبت به پیامدهای محدودیت‌های ایجادشده آگاه کنند.

وی با بیان اینکه جامعه باید از ماهیت این محدودیت‌ها و آثار آن بر آزادی‌های دینی آگاه شود، اظهار داشت: این آگاهی‌بخشی می‌تواند زمینه شکل‌گیری مطالبه عمومی برای صیانت از حقوق مذهبی را فراهم کند.

محمدامین شهیدی تأکید کرد: اگر این پیام به‌صورت گسترده از طریق مجالس دینی، رسانه‌ها، همایش‌ها و دیگر ابزارهای فرهنگی به مردم منتقل شود، جامعه در برابر هرگونه محدودیتی که به تضعیف باورها، ارزش‌های دینی و هویت اسلامی بینجامد، ایستادگی خواهد کرد.

وی هشدار داد: استمرار چنین محدودیت‌هایی، نسل جوان را به‌تدریج از فرهنگ و تمدن اسلامی دور ساخته و زمینه گسترش الگوهای فرهنگی غرب در جوامع اسلامی را فراهم می‌کند؛ مسئله‌ای که به اعتقاد وی، تهدیدی برای آینده هویت دینی مسلمانان به شمار می‌رود.

نقش رسانه‌ها در دفاع از حق زیارت

رئیس «امت واحده پاکستان» نقش رسانه‌های ایران، پاکستان و عراق را در تبیین ابعاد فرهنگی، معنوی و اجتماعی راهپیمایی اربعین بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌های مکتوب، الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی باید ظرفیت‌های خود را برای معرفی پیام جهانی اربعین و آثار این اجتماع بزرگ انسانی به کار گیرند.

وی معتقد است: هرچه افکار عمومی جهان شناخت عمیق‌تری نسبت به پیام، فلسفه و آثار راهپیمایی اربعین پیدا کند، استقبال ملت‌ها از این حرکت معنوی نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، رسانه‌ها علاوه بر معرفی ابعاد تمدنی اربعین، می‌توانند در رفع موانع پیش روی زائران، احیای حقوق دینی و انسانی و تبدیل مطالبات دوستداران اهل‌بیت(ع) به یک مطالبه عمومی و فراگیر، نقشی مؤثر ایفا کنند.

ملت پاکستان همچنان پایبند ارزش‌های دینی است

محمدامین شهیدی با اشاره به ویژگی‌های جامعه پاکستان اظهار داشت: مردم این کشور، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، پیوند عمیقی با ارزش‌های اسلامی و محبت اهل‌بیت(ع) دارند و این دلبستگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای اسلامی، نمود پررنگ‌تری دارد.

وی واکنش مردم پاکستان در قبال تحولات مهم سال‌های اخیر از جمله جنگ غزه، تحولات لبنان و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نمونه‌ای از این پایبندی دانست و گفت: همراهی و حساسیت افکار عمومی پاکستان نسبت به این رخدادها، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی جامعه این کشور است.

رئیس «امت واحده پاکستان» ادامه داد: تلاش‌هایی برای دور نگه داشتن ملت پاکستان از آثار فرهنگی و تربیتی اربعین و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در جریان است؛ موضوعی که به گفته وی، ضرورت هوشیاری بیشتر نخبگان، علما و رسانه‌ها را دوچندان می‌کند.

اربعین؛ محور همگرایی ملت‌ها و آزمون سیاست دولت‌ها

رئیس «امت واحده پاکستان» با تأکید بر ضرورت تفکیک میان مواضع ملت‌ها و سیاست‌های دولت‌ها، اظهار داشت: نباید عملکرد دولت‌ها را به دیدگاه ملت‌های مسلمان تعمیم داد.

وی گفت: ملت‌های ایران، عراق و پاکستان به واسطه فرهنگ اربعین، شعائر حسینی و ارزش‌های مشترک اسلامی، روزبه‌روز به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و این پیوندها موجب تقویت برادری، اعتماد متقابل و همگرایی میان امت اسلامی شده است.

محمدامین شهیدی در عین حال خاطرنشان کرد: دولت‌ها، به دلیل ملاحظات و الزامات سیاسی خود، گاه سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که با خواست عمومی ملت‌ها فاصله دارد.

به گفته وی، مردم پاکستان خواهان آن هستند که آزادی لازم برای انجام مناسک و شعائر دینی خود را بدون مانع در اختیار داشته باشند و بتوانند اهداف مذهبی و اعتقادی خویش را محقق کنند.

لزوم شکل‌گیری مطالبه عمومی برای رفع محدودیت‌ها

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای زائران پاکستانی، به‌ویژه در مسیرهای زمینی سفر به عراق، بر ضرورت شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی و مطالبه عمومی برای رفع این موانع تأکید کرد.

رئیس «امت واحده پاکستان» اظهار داشت: نخبگان، اندیشمندان، علما و فعالان اجتماعی باید با همراهی مردم، زمینه ایجاد یک مطالبه فراگیر را فراهم کنند تا دولت‌ها به جای تبعیت از سیاست‌های تحمیلی، مطالبات دینی و خواسته‌های عمومی ملت‌های مسلمان را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.

وی افزود: هر اندازه ارتباط میان ملت‌های مسلمان تقویت شود، روابط فرهنگی، اعتماد متقابل، ثبات و همبستگی جهان اسلام نیز استحکام بیشتری خواهد یافت و اربعین می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای تحقق این همگرایی باشد.

رسانه‌ها؛ پل ارتباطی میان افکار عمومی و تصمیم‌گیران

محمدامین شهیدی در ادامه بار دیگر بر نقش رسانه‌های مسئولیت‌پذیر ایران، عراق و پاکستان تأکید کرد و گفت: رسانه‌های مکتوب، الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی وظیفه دارند پیام معنوی، فرهنگی و انسانی اربعین را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با ساماندهی افکار عمومی و تبدیل مطالبات علاقه‌مندان اهل‌بیت(ع) به یک خواست فراگیر، دولت‌ها را به رفع موانع موجود و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تسهیل، حمایت و تأمین آسایش زائران ترغیب کنند.

رئیس «امت واحده پاکستان» در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی علما، رسانه‌ها و ملت‌های مسلمان، زمینه حضور گسترده‌تر زائران در راهپیمایی عظیم اربعین فراهم شود و این اجتماع جهانی بیش از گذشته نقش خود را در تقویت وحدت امت اسلامی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و همگرایی ملت‌های مسلمان ایفا کند.

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