سندرز: آمریکا در تمام جنایات غزه شریک است/ جنگ علیه ایران را سریعاً باید پایان دهیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «برنی سندرز» سناتور آمریکایی، با انتقاد شدید از ادامه جنایات علیه مردم فلسطین در نوار غزه، تصریح کرد که ایالات متحده در تمامی آنچه در غزه رخ می‌دهد «شریک» است.

سندرز در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «واقعیت شرم‌آور این است که ایالات متحده در همه آنچه در غزه در حال وقوع است، همدست است.» وی افزود: «ما ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیلی قرار داده‌ایم که به‌طور مداوم حقوق بین‌الملل را نقض کرده و رهبر آن یک جنایتکار جنگی است.»

این سناتور آمریکایی همچنین با اشاره به تداوم عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، با وجود برقراری آتش‌بس، اعلام کرد که اسرائیل اکنون حدود ۷۰ درصد غزه را تحت کنترل دارد و این رقم بسیار فراتر از توافقات پیشین است. سندرز همچنین تصریح کرد که از زمان آغاز آتش‌بس، ده‌ها پایگاه نظامی در داخل غزه ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به تغییر فضای افکار عمومی در آمریکا گفت: «خبر خوب این است که مردم آمریکا دارند متوجه می‌شوند.»

او افزود که شمار فزاینده‌ای از آمریکایی‌ها، اعم از دموکرات، جمهوری‌خواه و مستقل، خواستار توقف کامل کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل و استفاده از اهرم‌های فشار واشنگتن برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین هستند.

سندرز در پایان پیام خود تأکید کرد: «کنگره باید به مردم آمریکا گوش دهد» و با لحنی صریح خواستار پایان یافتن کمک‌های نظامی واشنگتن به رژیم صهیونیستی شد.

این سناتور آمریکایی دیروز هم در جریان یک مصاحبه گفت: جنگ علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است و هرگز نباید شروع می‌شد.

وی افزود: باید هر چه سریع‌تر از مسیر مذاکره به این جنگ پایان دهیم.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی که تجاوز علیه ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: کاری که باید انجام دهیم این است که با ایرانی‌ها مذاکره کنیم و به این جنگ و ویرانی اقتصادمان که باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها شده است، پایان دهیم.

سندرز در پایان با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تصریح کرد: ما نباید به درگیر شدن در جنگ‌های نسل‌کشی اسرائیل در غزه یا مشارکت در تخریب لبنان ادامه دهیم.

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