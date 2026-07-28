مقاومت اسلامی عراق: ادعاهای عربستان برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در برابر حملات یمن است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق شامگاه دوشنبه با صدور بیانیهای، ادعاهای مطرحشده از سوی عربستان درباره منشأ حملات اخیر به تأسیسات نفتی ریاض و منطقه شرقی این کشور را بهطور قاطع رد کرد. در این بیانیه تأکید شده است که نسبت دادن این حملات به عراق، تلاشی برای توجیه ناکامی عربستان در مقابله با عملیات نیروهای مسلح یمن است.
در این بیانیه آمده است که طرح چنین اتهاماتی، نشاندهنده ادامه رویکرد خصمانه حکومت سعودی علیه عراق و ملت این کشور است و این ادعاها هیچ پایه و اساسی ندارد.
مقاومت اسلامی عراق همچنین اعلام کرد که این فضاسازیها با هدف سرپوش گذاشتن بر ضربات مؤثر یمن به زیرساختهای عربستان و فرار از پذیرش واقعیتهای میدانی صورت میگیرد.
مقاومت اسلامی عراق در ادامه، با هشدار به ریاض تصریح کرد که هرگونه اقدام علیه عراق با پاسخی قاطع و سخت روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه تصمیم «نسنجیده» از سوی عربستان، پیامدهای سنگینی برای این کشور در پی خواهد داشت.
در پایان این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق از دولت سعودی خواست بهجای طرح اتهام علیه دیگران، محاصره یمن را پایان دهد و از ادامه سیاستهایی که موجب تشدید بحران انسانی و بیثباتی در منطقه شده است، دست بردارد.
این بیانیه تأکید میکند که متهم کردن دیگران، راهحلی برای جبران ناکامیهای عربستان در برابر تحولات اخیر نخواهد بود.
..........
پایان پیام
نظر شما