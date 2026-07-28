به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که امیرخان متقی روز سه‌شنبه با تورهان صالح، نماینده تازه منصوب‌شده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، دیدار کرده است.

براساس اعلام این وزارت، دو طرف درباره فعالیت‌های توسعه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل، ادغام مجدد مهاجران بازگشته، همکاری در بخش‌های بهداشت و کشاورزی و ایجاد معیشت‌های جایگزین برای مقابله با کشت و تولید مواد مخدر گفت‌وگو کرده‌اند.

حفاظت از محیط‌زیست، تغییرات اقلیمی، آمادگی در برابر حوادث طبیعی و نحوه پاسخ‌گویی به پیامدهای این رویدادها نیز از دیگر محورهای این دیدار بوده است.

متقی در این نشست بر ضرورت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در کنار کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده و گفته است حکومت طالبان به همکاری با سازمان ملل متحد در این زمینه‌ها ادامه خواهد داد.

به گفته وزارت خارجه طالبان، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل نیز اطمینان داده است که برنامه‌های این نهاد با نیازها و اولویت‌های افغانستان هماهنگ خواهد شد.

تورهان صالح همچنین گفته است برنامه توسعه سازمان ملل به حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، تقویت ظرفیت‌های فنی و اجرای پروژه‌هایی متناسب با نیازهای مردم افغانستان ادامه می‌دهد.

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