به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت در دومین گزارش وضعیت خود درباره سیلاب‌های جولای ۲۰۲۶ اعلام کرده است که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی، مناطق شرقی، جنوب‌شرقی و مرکزی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

براساس این گزارش، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق؛ پکتیکا، پکتیا، خوست و غزنی در جنوب‌شرق و کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر و میدان‌وردک در مرکز کشور از این رویداد آسیب دیده‌اند. سیلاب‌ها موجب مرگ و زخمی‌شدن افراد، آوارگی خانواده‌ها و تخریب خانه‌ها و تأسیسات عمومی شده‌اند.

شدیدترین خسارات در شهر پارون، مرکز نورستان، گزارش شده است. براساس آمار ثبت‌شده در زمان تهیه گزارش، دست‌کم ۲۳ نفر در این شهر جان باخته، پنج نفر مفقود و ۱۲۵ نفر زخمی شده‌اند. گزارش‌های اولیه همچنین از تخریب یا آسیب‌دیدن ده‌ها خانه، یک مرکز درمانی، بازارها، پل‌ها، راه‌ها، دیوارهای محافظتی، زمین‌های کشاورزی و شبکه آب‌رسانی حکایت دارد. یونیسف نیز آمار ۲۳ کشته و ۱۲۵ زخمی و آسیب‌دیدن ۹۲ خانه را تأیید کرده است.

در مناطق مرکزی، صدها خانواده در کابل و استان‌های اطراف آن متأثر شده‌اند. ولسوالی محمدآغه در لوگر، غوربند در پروان و بخش‌هایی از کابل از جمله مناطقی‌اند که در آن‌ها خانه‌های مسکونی و دارایی‌های عمومی آسیب دیده است. تخریب راه‌ها نیز دسترسی ساکنان به خدمات اولیه، به‌ویژه مراکز درمانی، را دشوار کرده است.

در جنوب‌شرق افغانستان، سیلاب‌ها به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، جاده‌ها و شبکه‌های آب‌رسانی خسارت وارد کرده‌اند. براساس گزارش، در پکتیکا دو نفر جان باخته و دست‌کم ۲۶ خانه تخریب شده است. در پکتیا نیز مرگ دو کودک گزارش شده و در خوست و غزنی، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های محلی آسیب دیده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که تخریب شبکه‌های آب آشامیدنی و تأسیسات بهداشتی می‌تواند احتمال شیوع اسهال آبکی حاد و دیگر بیماری‌های منتقل‌شونده از آب آلوده را افزایش دهد. از بین رفتن محصولات، دام‌ها و منابع درآمدی نیز ممکن است در ماه‌های آینده، امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های وابسته به کشاورزی را تضعیف کند.

این سازمان همراه با شرکای بخش سلامت و مقام‌های محلی، ارزیابی سریع نیازها، ارسال تجهیزات درمانی و حفظ خدمات ضروری، از جمله درمان زخمیان و مراقبت‌های اولیه، را آغاز کرده است. با این حال، کمبود دارو و تجهیزات، ظرفیت محدود مراکز درمانی و دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی، به‌ویژه در پارون، روند امدادرسانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

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