به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی جدید شبکه «سیانان»، ۷۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی معتقدند «دونالد ترامپ» به مهمترین مشکلات کشور توجه کافی نشان نداده است.
این نتایج در شرایطی منتشر شده که نگرانیها درباره پیامدهای جنگ با ایران، رکود اقتصادی و نارضایتی از نحوه مدیریت دولت در حال افزایش است.
این نظرسنجی نشان میدهد حدود دو سوم پاسخدهندگان بر این باورند که سیاستهای ترامپ موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده و تصمیمهای نظامی وی در قبال ایران به منافع آمریکا آسیب رسانده است.
همچنین نزدیک به سهچهارم شرکتکنندگان گفتهاند رئیسجمهور آمریکا درک درستی از مشکلات و دغدغههای روزمره شهروندان عادی ندارد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، پایینترین میزان رضایت از عملکرد ترامپ به سه حوزه مرتبط اختصاص دارد؛ بهگونهای که تنها ۲۸ درصد عملکرد او در قبال ایران را تأیید کردهاند، ۲۵ درصد از نحوه مقابله با تورم رضایت داشتهاند و فقط ۲۱ درصد عملکرد دولت در زمینه قیمت سوخت را مثبت ارزیابی کردهاند.
گزارش «سیانان» حاکی است که حتی در میان بخشی از حامیان ترامپ نیز نارضایتی قابل توجهی نسبت به این موضوعات وجود دارد.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد تنها ۲۷ درصد آمریکاییها معتقدند ترامپ مشکلات مردم عادی را درک میکند و حدود دو سوم پاسخدهندگان نیز باور دارند که او منافع کشور را بر منافع شخصی خود ترجیح نمیدهد.
به اعتقاد تحلیلگران، این آمارها بیانگر افزایش تردید افکار عمومی نسبت به سیاستها و برنامههای دولت ترامپ و پروژههای شاخص او در پایتخت آمریکاست.
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