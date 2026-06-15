به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل «موضع ثابت در قبال جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان» اعلام کرد که تهران بر پیوند دادن توافق با ایالات متحده به توقف آتش‌بس در لبنان اصرار داشته است.

وی در بیانیه‌ای اظهار داشت که ایران به وعده‌ها و تعهدات خود در قبال لبنان پایبند بوده و اکنون انتظار می‌رود دولت آمریکا نیز به تعهدات خود عمل کرده و رژیم صهیونیستی را به توقف حملات و جلوگیری از ادامه اقدامات علیه لبنان ملزم کند.

شیخ الخطیب با استقبال از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا، این توافق را یک دستاورد برای ایران توصیف کرد و از کشورهایی که در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند قدردانی نمود. به گفته او، این تفاهم می‌تواند به تقویت ثبات در منطقه و جهان کمک کند.

او همچنین از دولت لبنان خواست با توجه به تحولات اخیر، در مواضع خود بازنگری کرده و روند اصلاح روابط با ایران را در دستور کار قرار دهد.

معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پایان ابراز امیدواری کرد که این تفاهم، پس از تثبیت آتش‌بس، به خروج کامل رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان، بازگشت ساکنان به مناطق خود، آغاز روند بازسازی و آزادی اسرای لبنانی منجر شود.

این اظهارات پس از آن بیان شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تأکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از یکشنبه شب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بامداد دوشنبه به وقت محلی در پیامی از حصول توافق صلح میان آمریکا و ایران خبر داد.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کرده‌اند. مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما از تعهد آمریکا و ایران به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تشکر می‌کنیم.

................

پایان پیام/