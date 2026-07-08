عراقچی: ازسرگیری مذاکرات با آمریکا منوط به اجرای بند مربوط به لبنان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی در دیدار با شیخ علی خطیب، نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با قدردانی از حمایت مردم و جریانهای مقاومت لبنان در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران در هیچیک از مراحل مذاکرات با آمریکا از لبنان چشمپوشی نخواهد کرد. وی همچنین از تشکیل کمیتهای سهجانبه میان ایران، آمریکا و لبنان برای پیگیری پرونده لبنان خبر داد و گفت ایران و آمریکا نمایندگان خود را معرفی کردهاند، اما لبنان هنوز نمایندگانش را تعیین نکرده است.
وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اینکه هیچ توافق نهایی با آمریکا بدون اجرای کامل مفاد تفاهمنامه، بهویژه بند مربوط به لبنان، امکانپذیر نیست، تصریح کرد که توقف جنگ، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از اراضی این کشور، پیششرط ادامه مذاکرات است. عراقچی همچنین با اشاره به تمایل تهران برای گسترش روابط با همه جریانهای سیاسی لبنان، از آمادگی ایران برای توسعه همکاریهای اقتصادی با بیروت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد روابط رسمی میان دو کشور بیش از پیش تقویت شود.
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