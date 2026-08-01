به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برگزارکنندگان کارزار ملی مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در لبنان اعلام کرده‌اند که هدف اصلی آن، هماهنگ‌سازی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های گروه‌ها و جریان‌های مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تقویت تحرکات مردمی در برابر اشغالگری است.

بر اساس این گزارش، مقدمات شکل‌گیری این ابتکار طی ماه‌های گذشته و در قالب نشست‌ها و رایزنی‌های متعدد میان فعالان سیاسی و مدنی فراهم شده و در نهایت با برگزاری یک نشست عمومی، فعالیت رسمی آن آغاز شده است.

علی حمود، از اعضای کمیته سیاسی و ارتباطات بین‌المللی این کارزار، با اشاره به اهداف آن تأکید کرد که مخالفت با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی، مقابله با اشغالگری در جنوب لبنان و آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عادی‌سازی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود.

وی همچنین از آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های میدانی، نشست‌های مردمی، فعالیت‌های رسانه‌ای و اقدامات دانشجویی از هفتم اوت خبر داد.

در همین راستا، محمد حشیشو، دبیرکل حزب دموکراتیک مردمی لبنان، نیز در مراسم رونمایی از این کارزار، مقابله با عادی‌سازی را مسئولیتی ملی و فراگیر دانست و بر ضرورت هم‌افزایی جریان‌های سیاسی، فرهنگی، صنفی و مردمی برای مقابله با پروژه‌های مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی افزود که حفظ حاکمیت ملی و حمایت از آرمان فلسطین نیازمند تداوم فعالیت‌های آگاهی‌بخش و ایجاد یک چارچوب هماهنگ میان تمامی جریان‌های مخالف عادی‌سازی است.

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