به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید هادی سیدافقهی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ درباره غزه اظهار کرد: این طرح در واقع موضوع واگذاری سلاح را مطرح می‌کند، نه خلع سلاح؛ آن هم سلاحی که قرار است به رژیم صهیونیستی واگذار شود.

وی افزود: حماس در پاسخ به این طرح اعلام کرده است که هنوز در بند نخست توافق متوقف مانده‌ایم و اساساً تا زمانی که مفاد اولیه توافق اجرایی نشود، امکان ورود به مراحل بعدی وجود ندارد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سابقه توافقات میان رژیم صهیونیستی و طرف‌های عربی گفت: تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی تقریباً هیچ‌یک از تعهدات خود را در توافقات گذشته اجرا نکرده است. نمونه روشن آن توافق اسلو میان یاسر عرفات و رژیم صهیونیستی بود که نه تنها مفاد آن اجرا نشد، بلکه تل‌آویو برخلاف آن عمل کرد و عرفات نیز در نهایت دریافت که فریب خورده است.

وی ادامه داد: حماس با درس گرفتن از تجربه اسلو، بسیار محتاط‌تر از گذشته رفتار می‌کند و مسئله واگذاری سلاح را مشروط به اجرای کامل بندهای نخست توافق کرده است.

سیدافقهی درباره مهم‌ترین مطالبات حماس توضیح داد: بند نخست توافق، توقف کامل عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، پایان کشتار مردم غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، آزادی اسرای فلسطینی و انجام مبادله اسرا را شامل می‌شود، اما تاکنون این موارد یا به صورت ناقص اجرا شده یا اساساً اجرا نشده است.

وی افزود: برخلاف مفاد توافق، نه تنها عملیات نظامی رژیم صهیونیستی متوقف نشده، بلکه سطح اشغال خاک غزه نیز افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که در زمان امضای توافق حدود ۵۰ درصد خاک غزه در اشغال بود، اما اکنون این میزان به حدود ۶۷ تا ۷۰ درصد رسیده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به ادامه محاصره غزه گفت: همچنان دارو، غذا و نیازهای اولیه مردم با محدودیت شدید وارد غزه می‌شود و فرماندهان مقاومت نیز هرجا شناسایی شوند هدف عملیات ترور قرار می‌گیرند؛ بنابراین طبیعی است که حماس اجرای مراحل بعدی توافق را به تحقق کامل تعهدات اولیه موکول کند.

وی با اشاره به نشست شرم‌الشیخ و طرح مورد حمایت آمریکا اظهار داشت: ترامپ تلاش کرد با برگزاری نشست شرم‌الشیخ و حضور ۲۳ کشور، خود را معمار صلح معرفی کند، اما واقعیت این است که رژیم صهیونیستی حتی در همان مرحله نیز حاضر به پذیرش کامل توافق نشد.

سیدافقهی تصریح کرد: حماس مسئله واگذاری سلاح را به تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین نیز گره زده است؛ دولتی که همه جریان‌های سیاسی فلسطینی در آن حضور داشته باشند و حماس نیز ضمن حفظ حق فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی، نقش خود را ایفا کند.

وی افزود: تا زمانی که زمینه تشکیل چنین دولتی فراهم نشود و رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی عقب‌نشینی نکند، اساساً بحث واگذاری سلاح موضوعیت نخواهد داشت.

ترامپ در بن‌بست راهبردی

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تحولات منطقه گفت: ترامپ پس از شکست‌های متوالی در جنگ ۴۰ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، به‌ویژه در موضوع تنگه هرمز، وارد نوعی سردرگمی راهبردی شده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نه در عرصه دیپلماسی و نه در عرصه نظامی عقب‌نشینی نکرده و در مقابل، آمریکا نیز پس از هفته‌های نخست جنگ، عملاً از دستیابی به اهداف خود ناامید شد و به ابزارهایی مانند تهدید، تحریم و فشار اقتصادی متوسل شد.

سیدافقهی با اشاره به افزایش قیمت انرژی در آمریکا اظهار داشت: بسته بودن تنگه هرمز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت ترامپ را با مشکلات جدی داخلی روبه‌رو کرده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر گالن بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا از حدود ۲ دلار و ۲۰ سنت به نزدیک ۶ دلار رسیده و این موضوع می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، فشار سیاسی سنگینی بر ترامپ وارد کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، ترامپ با مطرح کردن مذاکرات و طرح‌های جدید درباره غزه، تلاش می‌کند فضای رسانه‌ای را به سمت موفقیت‌های سیاسی خود سوق دهد، در حالی که واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

الگوی لبنان و اسلو تکرار می‌شود

سیدافقهی با اشاره به مذاکرات اخیر لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: همان‌گونه که توافق اسلو به نتیجه نرسید، در لبنان نیز رژیم صهیونیستی به هیچ‌یک از تعهدات خود پایبند نبوده و همچنان به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به توافقات خود پایبند نیستند و همین مسئله موجب شده مقاومت فلسطین با دقت و احتیاط بیشتری وارد هرگونه توافق شود.

حمله به حشدالشعبی؛ شلیک به پای عربستان

کارشناس مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود به حملات اخیر عربستان و آمریکا علیه مواضع حشدالشعبی عراق اشاره کرد و گفت: از همان ابتدای شکل‌گیری داعش، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با درجات مختلف از این گروه حمایت کردند، اما با فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی سیستانی و تشکیل حشدالشعبی، این پروژه شکست خورد.

وی افزود: امروز نیز حمله به حشدالشعبی در واقع شلیک به پای خود عربستان است، زیرا حشد یک نیروی رسمی و قانونی عراق محسوب می‌شود و حذف آن نه ممکن است و نه به سود ثبات منطقه خواهد بود.

یمن همه ظرفیت‌های خود را به میدان نیاورده است

سیدافقهی در پایان با اشاره به تحولات یمن اظهار داشت: نیروهای مسلح یمن در پاسخ به فشارهای آمریکا و عربستان، راهبرد تشدید فشار در برابر تشدید فشار را در پیش گرفته‌اند، اما هنوز همه ظرفیت‌های خود را به میدان نیاورده‌اند.

وی تصریح کرد: محاصره دریایی کشتی‌های نفتکش سعودی، احتمال گسترش محدودیت‌ها در تنگه باب‌المندب و هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی و گازی وابسته به آمریکا و متحدانش، تنها بخشی از ظرفیت‌های مقاومت یمن است و در صورت ادامه تجاوزات، دامنه این اقدامات گسترده‌تر خواهد شد.



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