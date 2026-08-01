اصابت یک کشتی در سواحل عمان؛ نهاد دریایی انگلیس از خروج شناور از کنترل خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه هیئت عملیات تجارت دریایی انگلیس، این حادثه روز شنبه در فاصله ۱۱ مایل دریایی شمال‌شرق منطقه «لیما» در سواحل عمان رخ داد. به گفته این نهاد، پرتابه‌ای ناشناس به کشتی اصابت کرده و با آسیب رساندن به اتاق موتور، موجب از کار افتادن سامانه‌های کنترل شناور شده است.

این نهاد دریایی تأکید کرد تاکنون گزارشی از زخمی شدن اعضای خدمه یا وقوع آلودگی زیست‌محیطی دریافت نشده و بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد.

این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف دو کشتی در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناورها قصد عبور از مسیر «غیرقانونی و ناایمن» را داشته‌اند.

همچنین سپاه مدعی شد چهار نفتکش دیگر نیز مسیر خود را تغییر داده و از ادامه حرکت در این آبراه منصرف شده‌اند.

تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

اختلاف دو طرف بر سر امنیت و آزادی کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی، پس از آغاز مذاکرات و سپس توقف روند دستیابی به توافق، همچنان ادامه دارد و بر نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزوده است.

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