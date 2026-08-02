به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالامیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و رئیس کمیته امنیتی زیارت‌های میلیونی، در جریان بازدید میدانی از استان کربلای معلی روند اجرای طرح امنیتی ویژه اربعین را بررسی کرد.

وی با همراهی فرمانده عملیات کربلا و شماری از فرماندهان نظامی، از یگان‌های امنیتی، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین محل‌های انتقال زائران بازدید کرد.

الشمری در این بازدیدها بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی نیروهای امنیتی، به‌ویژه با افزایش شمار زائران و نزدیک شدن به اوج مراسم اربعین، تأکید کرد.

وی همچنین هماهنگی میان نهادهای امنیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان را از عوامل اصلی تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران دانست.

رئیس کمیته امنیتی زیارت‌های میلیونی با اشاره به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، تصریح کرد که اجرای میدانی طرح امنیتی و استفاده از همه ظرفیت‌های امنیتی و خدماتی برای حفاظت از زائران و ارائه خدمات مناسب به آنان با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین در جریان این بازدیدها با تعدادی از زائران گفت‌وگو و دیدگاه‌های آنان را درباره کیفیت خدمات و روند اجرای اقدامات امنیتی دریافت کرد.

الشمری ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی، نظامی و دستگاه‌های خدماتی، تأکید کرد که عملیات میدانی و نظارت مستمر تا پایان مراسم اربعین به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت تا امنیت، آرامش و رفاه میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی در این مناسبت بزرگ مذهبی تضمین شود.

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